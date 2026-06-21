لمناقشة شهود الإثبات.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب بالبحيرة لـ 23 يونيو

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 14، برئاسة المستشار حسام محمد أحمد الصياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء محمود محمد السعيد، وأيمن صلاح محمد إسماعيل غباشي، وأحمد جلال محمد عبد الرحيم، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب عبد الرحمن محمد صالح إسماعيل، بمركز كفر الدوار، لجلسة الثلاثاء 23 يونيو؛ لمناقشة الطبيب الشرعي وشهود الاثبات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير 2026 بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث قام 3 أشخاص أشقاء- بينهما حدث- بالتعدي على شاب، خلال فض مشاجرة، حتى سقط قليلا وذلك بمركز كفر الدوار.

ووجهت النيابة العامة للمهتمين الأول والثاني تهمة القتل العمد، وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت على إثر خلافات سابقة نشأت عقب تدخل المجني عليه "عبد الرحمن" للفض والصلح في نزاع بين شقيق المتهمين وطرف آخر.

​وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا العديد من الأسلحة البيضاء شملت "مطواة قرن غزال، وسكينا، وعصا خشبية"، وتوجهوا إلى مكان تواجد الضحية، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا، حيث سدد المتهم الأول "الحدث" طعنة نافذة استقرت في صدر المجني عليه وأودت بحياته، في حين تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة لمؤازرته وحشد القوة للتغلب على الضحية وإزهاق روحه.