ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم

افتتح النجم الإسباني الشاب لامين يامال، أهدافه في بطولة كأس العالم، وذلك بعدما زار الشباك في مباراة منتخب بلاده أمام السعودية الجارية الآن.

ويلعب منتخبي إسبانيا والسعودي، الآن، على ملعب "مرسيدس بينز" بمدينة أتلانتا، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال، حيث انتهى الشوط الأول للقاء بتقدم المنتخب الإسباني بثلاثية نظيفة.

وأحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب "لاروخا" بعد مرور 11 دقيقة فقط من انطلاق المباراة؛ بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من زميله أويارزبال، ليضع نجم برشلونة بصمته الأولى في كأس العالم.

وبعد هذا أول أهداف لامين يامال في تاريخ بطولة كأس العالم، وهو في عمر (18 عاما و343 يوما).

وبات “يامال” ثاني أصغر هدافي إسبانيا في تاريخ المونديال، بعد “جافي”- زميله في برشلونة- والذي سجل هدفا في النسخة الماضية لكأس العالم 2022 وهو في عمر 18 عاما و110 أيام.