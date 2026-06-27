قرار مفاجئ بعد الإقصاء.. اتحاد أوروجواي يلغي رحلة البعثة ويترك اللاعبين يعودون منفردين

اتخذ اتحاد كرة القدم في أوروجواي قرارًا لافتًا عقب خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2026، بإلغاء رحلة العودة الجماعية الخاصة ببعثة المنتخب.

وقرر الاتحاد الأوروغوياني عدم عودة اللاعبين والجهاز الفني على متن طائرة واحدة، على أن يغادر كل لاعب بشكل منفصل، سواء إلى مقر إقامته أو إلى ناديه، عبر رحلات طيران تجارية، وفقًا لجدول كل لاعب والتزاماته خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء مشوار منتخب أوروجواي في البطولة، ليُسدل الستار على مشاركة المنتخب في النسخة الحالية من كأس العالم، بينما يبدأ اللاعبون الاستعداد للعودة إلى أنديتهم استعدادًا للموسم الجديد.