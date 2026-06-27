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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدرندلي : صمود لاعبي مصر أثبت شخصية الفراعنة في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد البدوي

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مشاركة منتخب مصر في كأس العالم الحالية تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا عن المشاركات السابقة، مشيدًا بالأجواء التي تحيط بالبطولة وبالدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به الفراعنة من المصريين في كل مكان.

حالة الانسجام داخل الجهاز الفني

وقال الدرندلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "الأجواء مختلفة تمامًا، وانطباعات الناس والروح الموجودة حول المنتخب شيء مميز، ونرى حجم الفرحة التي يعيشها المصريون في كل مكان، إلى جانب حالة الانسجام داخل الجهاز الفني".

خطوات إيجابية خلال المنافسات

وأضاف أن المنتخب المصري حقق العديد من النجاحات منذ بداية مشواره في البطولة، بداية من فترة الإعداد وحتى الوصول إلى مواجهتي بلجيكا ونيوزيلندا، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات إيجابية خلال المنافسات.

مباراة مصر وإيران

وتحدث الدرندلي عن مباراة مصر وإيران، موضحًا أنها كانت مواجهة قوية اتسمت بالندية والاحتكاك، مشيرًا إلى أن المنتخب الإيراني دخل اللقاء بدوافع أكبر، لكنه لم يكن منافسًا سهلًا على الإطلاق.

الصمود وتقديم أداء مشرف

وأوضح أن لاعبي المنتخب المصري أظهروا شخصية قوية رغم الظروف الصعبة التي واجهها الفريق، ومنها الإصابات والنقص العددي، قائلًا إن اللاعبين "كانوا على قدر المسؤولية"، ونجحوا في الصمود وتقديم أداء مشرف.

وأشاد نائب رئيس اتحاد الكرة بالجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أنه تعامل بشكل جيد مع مجريات المباراة، وأن الفريق قدم ما عليه وحقق هدفًا مهمًا بالخروج من دور المجموعات دون أي هزيمة، وهو ما يعكس قوة الشخصية والاستقرار داخل المنتخب.

مصر وإيران مباراة مصر وإيران لميس الحديدي كأس العالم

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