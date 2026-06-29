أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية، أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إلا أن كثيرًا من المستخدمين يرتكبون أخطاء بسيطة أثناء شحن الهاتف، قد تؤدي مع مرور الوقت إلى تراجع كفاءة البطارية وانخفاض عمرها الافتراضي.

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

ويؤكد خبير التكنولوجيا محمد أحمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن طريقة الشحن لا تقل أهمية عن جودة الهاتف نفسه، وأن اتباع بعض العادات الصحيحة يساهم في الحفاظ على أداء البطارية لسنوات.

أخطاء شائعة عند شحن الهاتف

شحن الهاتف حتى 100% طوال الوقت

يعتقد البعض أن الوصول إلى 100% هو الخيار الأفضل، لكن خبراء التقنية يشيرون إلى أن بطاريات الليثيوم أيون تعمل بكفاءة أكبر عند الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% في الاستخدام اليومي، لأن البقاء لفترات طويلة عند الشحن الكامل يزيد من الضغط على البطارية.

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

ترك الهاتف حتى تنفد البطارية تمامًا

الانتظار حتى يصل الهاتف إلى 1% أو ينطفئ بشكل متكرر ليس عادة صحية للبطارية، إذ يفضل البدء في الشحن عندما تنخفض النسبة إلى نحو 20%.

استخدام شاحن غير أصلي

قد تؤدي الشواحن المقلدة أو منخفضة الجودة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي، وهو ما قد يؤثر في كفاءة البطارية وسلامة الهاتف، لذلك ينصح باستخدام الشاحن الأصلي أو شاحن معتمد من الشركة المصنعة.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

مشاهدة الفيديوهات أو تشغيل الألعاب الثقيلة أثناء الشحن يرفع درجة حرارة الجهاز، وهي من أكثر العوامل التي تؤثر سلبًا في العمر الافتراضي للبطارية.

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

تغطية الهاتف أثناء الشحن

وضع الهاتف تحت الوسادة أو البطانية أو داخل أماكن سيئة التهوية أثناء الشحن يمنع خروج الحرارة، ما يزيد من سخونة الجهاز ويؤثر في مكونات البطارية.

ترك الهاتف موصولًا بالشاحن طوال الليل

رغم أن الهواتف الحديثة تمتلك أنظمة لإدارة الشحن، فإن إبقاء الجهاز موصولًا بالكهرباء يوميًا ولساعات طويلة قد يزيد من تعرض البطارية للحرارة، خاصة إذا كانت البيئة المحيطة مرتفعة الحرارة.

كيف تحافظ على عمر البطارية؟

ينصح خبراء التكنولوجيا بعدة خطوات بسيطة، منها:

استخدام شاحن وكابل أصليين أو معتمدين.

تجنب تعريض الهاتف لدرجات حرارة مرتفعة.

إزالة غطاء الهاتف إذا كان يسبب ارتفاع حرارته أثناء الشحن.

الحفاظ على مستوى الشحن بين 20% و80% كلما أمكن.

تحديث نظام التشغيل باستمرار، لأن بعض التحديثات تتضمن تحسينات لإدارة استهلاك الطاقة.

علامات تدل على تراجع كفاءة البطارية

هناك بعض المؤشرات التي قد تعني أن البطارية بدأت تفقد كفاءتها، مثل نفاد الشحن بسرعة، أو ارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير معتاد، أو انطفاء الجهاز رغم وجود نسبة شحن، أو بطء عملية الشحن مقارنة بالسابق.