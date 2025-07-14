قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهود أولمرت: خطة المدينة الإنسانية في رفح أشبه بمعسكر اعتقال
صحيفة عبرية تكشف عن قوة المقاومة الفلسطينية وإمكانية أسرها جنود جدد
تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
اعرف طريقة التقديم للوظائف الخالية بديوان عام وزارة التنمية المحلية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: مشاكل نفسية يعاني منها الجنود بسبب الحرب في غزة
عرض حياة المواطنين للخطر.. صاحب فيديو سيارة الطريق السياحى يواجه هذه العقوبة
المنتخب الوطني تحت 20 عامًا يواصل تدريباته في معسكره المفتوح.. صور
أسعار سبائك الذهب في السوق اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
تفتح لك أبواب الأمل.. أفعال بسيطة من أعظم القربات
نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي
جولة تفقدية لرئيس الوزراء في الإسكندرية اليوم لمتابعة المشروعات التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هبوط جديد.. انخفاض أسعار الدواجن البيضاء ومفاجأة فى البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن بشكلٍ ملحوظ اليوم الإثنين، وسط سلسلة من الانخفاضات تشهدها أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية، ليصل سعر كيلو الدواجن الأمهات إلى 45 جنيهًا بالمزرعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 14-7-2025 في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين


انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلى 63 جنيهًا، بعدما كان 70 جنيهًا، أي بانخفاض نحو 7 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 77 جنيهًا. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى نحو 45 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء


ارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 107 جنيهات، بعدما كان 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة عند 114 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.

أسعار البانيه والأجزاء الأخرى


سعر كيلو البانيه: انخفض من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر كيلو الأوراك: من 100 إلى 77 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة: يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الإثنين


سعر كرتونة البيض الأحمر (جملة): 100 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا (كانت تُباع سابقًا بـ110 جنيهات).

سعر كرتونة البيض الأبيض (جملة): 100 جنيه، ويُباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي (جملة): 110 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار البط اليوم


كتكوت بط فرنساوي: بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت بط مسكوفي: بين 23 و24 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد: بين 24 و25 جنيهًا.

لحم بط بلدي: الكيلو 120 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي: الكيلو 75 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي: الكيلو بين 95 و100 جنيه.

استقرار صناعة الدواجن 

 

ومن جانبه ، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لمراقبة القطعان والمزارع، ولم تُسجل أي حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة عبر معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية في جميع أنحاء الجمهورية.

من جهته، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حالة مزارع الدواجن في مصر مطمئنة، مشيرًا إلى توافر التحصينات دون أي نقص، واستمرار أعمال الترصد الوبائي التي تقوم بها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات، عبر كوادر بيطرية مدرّبة تتولى أعمال المتابعة والتواصل مع المربين وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن حالات نفوق ناتجة عن نقص في التحصينات أو انتشار أوبئة أو أمراض، وهو ما لم تكشفه أيضًا فرق التقصي والترصد الوبائي التابعة للهيئة.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ الفراخ الحمراء البانيه البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

إمام عاشور

الأخدود يرد على الأهلي: بيانكم حول إمام عاشور غير واضح| خاص

ترشيحاتنا

حكم تصدق الزوجة من مال الزوج دون علمه؟.. الأزهر يجيب

حكم تصدق الزوجة من مال الزوج دون علمه؟.. الأزهر يجيب

جانب من المحاضرة

أوقاف البحر الأحمر تنظم محاضرة توعوية للأطفال عن "أسس التغذية السليمة"

متى كان ينام الرسول

متى كان ينام الرسول وهل يكمل 8 ساعات؟.. أنفع النوم في هذا الوقت

بالصور

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

عيب في السماعات.. أغرب دعوى قضائية ضد شركة مازدا

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد