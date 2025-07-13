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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد هبوط الدواجن| مفاجأة في أسعار الفراخ البيضاء والبانيه اليوم الأحد 13-7-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن بشكلٍ ملحوظ اليوم الأحد، وسط سلسلة من الانخفاضات تشهدها أسعار الفراخ خلال الفترة الحالية، ليصل سعر كيلو الدواجن الأمهات إلى 45 جنيهًا بالمزرعة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 13-7-2025 في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة، ووصل سعر الكيلو إلى 64 جنيهًا، بعدما كان 70 جنيهًا، أي بانخفاض نحو 6 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 77 جنيهًا. كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلى نحو 45 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء

ارتفع سعر كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ليصل إلى 107 جنيهات، بعدما كان 105 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة عند 114 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بسعر 126 جنيهًا.

أسعار البانيه والأجزاء الأخرى

سعر كيلو البانيه: انخفض من 220 إلى 170 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر كيلو الأوراك: من 100 إلى 77 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة: يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا.

سعر البط: 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد

سعر كرتونة البيض الأحمر (جملة): 100 جنيه، وتُباع للمستهلك بسعر 130 جنيهًا (كانت تُباع سابقًا بـ110 جنيهات).

سعر كرتونة البيض الأبيض (جملة): 100 جنيه، ويُباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي (جملة): 110 جنيهات، وتُباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

كتكوت بط فرنساوي: بين 10 و11 جنيهًا.

كتكوت بط مسكوفي: بين 23 و24 جنيهًا.

كتكوت بط مولارد: بين 24 و25 جنيهًا.

لحم بط بلدي: الكيلو 120 جنيهًا.

لحم بط فرنساوي: الكيلو 75 جنيهًا.

لحم بط مسكوفي: الكيلو بين 95 و100 جنيه.

تصريحات وزارة الزراعة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لمراقبة القطعان والمزارع، ولم تُسجل أي حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة عبر معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية في جميع أنحاء الجمهورية.

من جهته، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حالة مزارع الدواجن في مصر مطمئنة، مشيرًا إلى توافر التحصينات دون أي نقص، واستمرار أعمال الترصد الوبائي التي تقوم بها الهيئة ومديرياتها بالمحافظات، عبر كوادر بيطرية مدرّبة تتولى أعمال المتابعة والتواصل مع المربين وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

كما أشار رئيس الهيئة إلى أنه لم يتم تلقي أي بلاغات بشأن حالات نفوق ناتجة عن نقص في التحصينات أو انتشار أوبئة أو أمراض، وهو ما لم تكشفه أيضًا فرق التقصي والترصد الوبائي التابعة للهيئة.

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