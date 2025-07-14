استقرار نسبي في أسعار الدواجن والبيض بالسوق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 في الأسواق المصرية، بالتزامن مع توازن المعروض من المزارع المحلية وثبات أسعار الأعلاف نسبيًا، مما انعكس على استقرار أسعار البيع للمستهلكين.

وأكد عدد من تجار الدواجن أن السوق يشهد استقرارًا منذ بداية الأسبوع، في ظل عدم وجود تقلبات في تكلفة الإنتاج، مع توقعات باستمرار هذه الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وجاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم في السوق على النحو التالي

الفراخ البيضاء

سعر البورصة من 63 إلى 64 جنيهًا

سعر المستهلك من 73 إلى 74 جنيهًا

الفراخ الساسو

سعر البورصة من 99 إلى 100 جنيه

سعر المستهلك من 109 إلى 110 جنيهات

الفراخ البلدي

سعر البورصة من 114 إلى 115 جنيهًا

سعر المستهلك من 124 إلى 125 جنيهًا

البانيه

من 200 إلى 210 جنيهات للكيلو

البيض الأبيض

سعر الجملة 121 جنيهًا

سعر المستهلك 131 جنيهًا

البيض الأحمر

سعر الجملة 123 جنيهًا

سعر المستهلك 133 جنيهًا

البيض البلدي

سعر الجملة 126 جنيهًا

سعر المستهلك 136 جنيهًا

الكتكوت الساسو 13 جنيهًا

الكتكوت الساسو بيور 13 جنيهًا

الكتكوت البلدي من 4.25 إلى 4.75 جنيه

الكتكوت الهجين من 7 إلى 7.5 جنيه

الجيل الثاني من 9 إلى 10 جنيهات

روزي بيور من 9 إلى 10 جنيهات

البط البلدي من 99 إلى 100 جنيه للكيلو

البط الفرنسي من 64 إلى 65 جنيهًا

البط البغالي من 69 إلى 70 جنيهًا

البط المسكوفي من 89 إلى 90 جنيهًا

الرومي الأبيض من 99 إلى 100 جنيه

الرومي الأسمر من 109 إلى 110 جنيهات

ويرى مراقبون أن الأسعار الحالية تتيح للمستهلكين فرصة مناسبة للشراء، خاصة مع استقرار السوق وتراجع المضاربة، في حين تستمر الجهات المعنية بمتابعة حركة السوق وتوفير المعروض بشكل منتظم لضمان ثبات الأسعار.

كما يُتوقع أن تظل مستويات الأسعار مستقرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توفر الإنتاج المحلي وتراجع تكاليف النقل نسبيًا، مما يخفف الأعباء عن المواطن المصري مع بداية موسم الصيف.