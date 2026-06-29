الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

انخفضت أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 يونيو 2026 حيث وصل سعر الكيلو لـ 58 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن الأمهات 43 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.

كما وصلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 75 جنيها وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

وسجلت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 100 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 112جنيهًا.

أسعار البيض



سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

كما وصلت سعر كرتونة البيض الأبيض لنحو 70 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا.

وسجلت سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه وتصل للمستهلك بنحو 110 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و11 جنيهًا.

وسجل الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

وصل الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

سعر كتكوت فيومي 8جنيهاً.

سعر بط مسكوفي 25 جنيهاً.

سعر بط مولر 25 جنيهاً.

سعر بط بيور 20 جنيهاً.

سعر سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.



أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 73و75 جنيهًا.

سعر البانيه: 160 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 100جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.