ضبط 17 طن دواجن ولحم مفروم وكبده غير صالحة في العاشر من رمضان

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية شنت حملة تفتيشية على مصانع تصنيع اللحوم بمدينة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع الدكتورة إيمان عليوة، مدير إدارة المجازر، والدكتورة أسماء سامي، طبيب التفتيش بإدارة العاشر من رمضان، والعقيد شريف بحيري، والرائد أحمد ربيع من الإدارة العامة لمباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة، وضبط 17 طنًا و300 كجم من الدواجن والكبدة والدهون المجمدة ومصنعاتها، دون فواتير، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان سلامة المواد المعروضة للبيع أمام المواطنين، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.