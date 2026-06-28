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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يستقبل وفد مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية لتعزيز التعاون المشترك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، وفدا من مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية يترأسه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم  لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم منظومة التعليم التكنولوجي التطبيقي بالمحافظة وبحضور محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وأكد المحافظ ، أن الدولة المصرية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، وإعداد كوادر فنية مدربة تمتلك المهارات والخبرات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن محافظة الشرقية تحرص على دعم مختلف المبادرات التعليمية التي تستهدف الإرتقاء بجودة التعليم الفني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الدوليين، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب، ويؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة، ويعزز من تنافسية الخريجين.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة SIS الألمانية والجهات الشريكة في تنفيذ هذا النموذج التعليمي المتميز، مؤكداً أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يمثل أحد أهم عوامل نجاح منظومة التعليم التطبيقي، وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح محمد رمضان  وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت تمثل نموذجاً ناجحاً لتطوير التعليم الفني في مصر، من خلال الشراكة الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحرص على دعم هذا النموذج والتوسع فيه، لما يمثله من فرصة حقيقية لإعداد أجيال قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم، أن مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية التطبيقية تقدم نموذجاً تعليمياً متطوراً يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المزارع والشركات المتخصصة بما يُكسب الطلاب الخبرات والمهارات التطبيقية اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في القطاع الزراعي والغذائي

وأوضح رئيس شركة سيرا للتعليم، أنه تم خلال اليوم التعريفي لمدارس ساكسوني الزراعية التطبيقيه التكنولوجيه والذي أقيمت فعالياته صباح اليوم توضيح أساليب الدراسة بالمدارس والتي تعتمد على أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية، مع الإهتمام بتدريس اللغتين الإنجليزية والألمانية، وتأهيل الطلاب وفق المعايير المصرية والألمانية، بما يمنحهم فرصاً متميزة لاستكمال دراستهم الجامعية أو الإلتحاق بسوق العمل داخل مصر وخارجها، فضلاً عن إتاحة برامج تدريب عملي بالشراكة مع مؤسسات إنتاجية متخصصة، تسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة محلياً ودولياً، موجهاً الشكر لمحافظة الشرقية ووزارة التربية والتعليم وكافة الشركاء على دعمهم المستمر لإنجاح هذا النموذج التعليمي الرائد

في ختام اللقاء، أكد محافظ الشرقية على تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم منظومة التعليم التكنولوجي والتطبيقي، وتبادل الخبرات، وإعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل، تحقيقاً لرؤية الدولة في تطوير التعليم الفني وربطه بخطط التنمية المستدامة.

 كما أهدى رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للتعليم درعا تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لجهوده في دعم منظومة التعليم التكنولوجي داخل المحافظة

الشرقية محافظ الشرقية مدارس ساكسوني الزراعية التكنولوجية شركة سيرا للتعليم

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