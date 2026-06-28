قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية لإنتاج زيوت الطعام "مجهولة المصدر".

تم ضبط 7 أطنان زيت طعام معبأ داخل تنك حديدى بدون بيانات ومستندات دالة على مصدره - مستلزمات إنتاج – 1200عبوة زيت طعام تموينى مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة - 10000 عبوة فارغة "كرتونة" مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة) تمهيداً لبيعها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.