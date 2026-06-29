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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض
شيماء مجدي

عاودت أسعار الدواجن للهيوط مرة أخري بعد ارتفاعات طفيفة  طالت أسعار الفراخ خلال الأيام القلية الماضية، بالتزامن مع هبوط أسعار البيض بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو لـ 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها أمس ، وتصل  للمستهلك بسعر 73 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 43 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  75 جنيها بعدما كان سعرها 97 جنيها وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 100 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  112جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 160و 180 جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 100 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70جملة لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 85 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات


من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن في السوق المصرية تخضع بشكل مباشر لقواعد العرض والطلب، شأنها شأن مختلف السلع الغذائية، موضحًا أن زيادة الطلب تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن زيادة المعروض أو تراجع معدلات الاستهلاك ينعكس على السوق في صورة انخفاضات سعرية.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن قطاع الدواجن شهد خلال الأشهر الماضية وفرة ملحوظة في الإنتاج، نتيجة التوسع في دورات التربية وزيادة أعداد القطعان، إلى جانب تحسن أوضاع الأعلاف وتوافر مستلزمات الإنتاج بصورة أفضل مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار لفترات متتالية.
وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن الصناعة تعد واحدة من أهم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية في مصر، لما تمثله من دور محوري في توفير البروتين الحيواني للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن القطاع يوفر أكثر من 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تتجاوز استثماراته 100 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة، بفضل التوسع في الاستثمارات والإجراءات الداعمة للإنتاج المحلي، الأمر الذي ساهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استقرار السوق.


صناعة الدواجن


وأكد الزيني أن صناعة الدواجن المصرية تنتج سنويًا مئات الملايين من الدواجن ومليارات البيضات، ما يجعلها أحد أهم القطاعات الداعمة للأمن الغذائي، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الدواجن باعتبارها المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني منخفض التكلفة

أسعار الدواجن أسعار الفراخ البيض المزرعة أسعار الدواجن البيضاء

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