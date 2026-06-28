زيادة الفراخ… أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 يونيو 2026 حوالى 8 جنيه في سعر كيلو الفراخ بعد أن شهدت انخفاضات متتالية ووصلت لأدنى مستويات أسعارها الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

زادت أسعار الفراخ ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء من 57 إلى 65 جنيها ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 28 يونيو …

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 65 جنيها في المزرعة ويصل سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 72 و75 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

أسعار الدواجن اليوم

وصلت أسعار الدواجن البيضاء لنحو 65 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 72 و75 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 90 و95 جنيها.



أسعار البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض بين 75 و90 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 80 و95 جنيهًا للكرتونة.

وصل سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و11 جنيهًا.

وسجل الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

وصل الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

سعر كتكوت فيومي 8جنيهاً.

سعر بط مسكوفي 25 جنيهاً.

سعر بط مولر 25 جنيهاً.

سعر بط بيور 20 جنيهاً.

سعر سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.



أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 73و75 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 170 و200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 120 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

