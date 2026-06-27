قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للجان الثانوية العامة للتأكد من توافر سبل الراحة بالشرقية
تسجيل عداد الكهرباء 2026 .. خطوات ربط العداد عبر المنصة الموحدة
حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة وتحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات
الغندور: إصابة محمد صلاح بسيطة وسيشارك أمام أستراليا
هاني سعيد يكشف سر تبديل محمد صلاح.. ويحسم موقف بيراميدز من بيع نجم المنتخب
تبدأ غدا.. دار الإفتاء تذكر بصيام الأيام البيض لشهر المحرم 1448هـ عبر صفحتها الرسمية
شوقي غريب: حسام حسن منح الفرصة للجميع
نشأت الديهي: موجة حر كريهة عالميًا.. وعايزين نقول شكرًا للحكومة
نشأت الديهي: منتخب مصر أسعد الجماهير في مونديال 2026 وحسام حسن سر الروح القتالية
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1430 قتيلا
تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟
قرار مفاجئ بعد الإقصاء.. اتحاد أوروجواي يلغي رحلة البعثة ويترك اللاعبين يعودون منفردين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هتشتريها بكام بكرة؟ صعود أسعار الدواجن البيضاء في المزارع والأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

6 جنيهات ارتفاع في سعر الدواجن البيضاء في الاسواق حيث سجلت  أسعار الدواجن في المزارع 63 جنيها للكيلو مقارنه بـ  57 الاربعاء الماضي.

 أسعار الدواجن البيضاء في المزارع ارتفعت فوق مستوى  مستوى الـ 60 جنيها مره أخرى، ووصلت إلى 63 جنيها.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض السبت ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الاسواق بين 72 و75 جنيها في الاسواق عند وصولها للمستهلك.

وضربت أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

 تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت إلى 58 جنيها ثم 57 ثم ارتفع إلى 63 الان 

 

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27 يونيو ، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 57 جنيها ومن المفترض ان تراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 73 و75 جنيها وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 63 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح الان بين 72 و75 جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 45 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 55 و60 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 80 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 90 و95 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.


أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100  و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100و105 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10و11 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهاً.

كتكوت فيومي 8جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.
 

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 73و75 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 170 و200 جنيه.

سعر الكبد والقوانص: 120 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 45و55 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء أسعار الدواجن والبيض السبت الدواجن الساسو البيض أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

جروبات شاومينج

شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

الذهب

1120 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر

ترشيحاتنا

سامسونج

"سامسونج" تطلق هاتف "Galaxy A27" في أمريكا بسعر أعلى من "Galaxy A37"

MacBook Neo

طرح نسخ مجددة من حواسب MacBook Neo بالأسعار الأصلية قبل الزيادة لعام 2026

أخبار السيارات

أخبار السيارات | فولكس فاجن تسرح 100 ألف موظف .. وكارلوس غصن يسخر من نيسان

بالصور

لأول مرة.. هيونداي تكشف النترا 2027 بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027
هيونداي النترا 2027

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

فيديو

حنان سليمان

سبب عدم زواجها مجددًا والأمومة وكواليس «الضوء الشارد».. أبرز تصريحات حنان سليمان في أحدث ظهور |تقرير

ايمان عبد اللطيف

وش السعد عليا .. زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب

ايمان عبد اللطيف

تغطية خاصة .. الحـ.رب تعود من جديد | ماذا يحدث ؟

ايمان عبد اللطيف

تغطية رياضية | لتحديد إصابته .. محمد صلاح يخضع للأشعة غدًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد