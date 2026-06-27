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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك التنمية الجديد الصيني يصدر سندات في منطقة "ماكاو" للمرة الأولى

الصين
الصين
أ ش أ

أعلن بنك التنمية الجديد الصيني أنه نجح في تحديد سعر سندات ذات معدل فائدة متغير لمدة ثلاث سنوات بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، بسعر تمويل مضمون لليلة واحدة أكثر من 30 نقطة أساس، في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في جنوبي الصين.

وأعلن البنك في بيان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت- أن هذا الإجراء يمثل المرة الأولى التي يصدر فيها البنك سندات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وهو ما يمثل علامة فارقة في جهوده الرامية إلى تنويع مصادر تمويله وتوسيع حضوره عبر مختلف الأسواق.

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير "مؤشر يونيكورن العالمي 2026" الذي أصدره معهد هورون للأبحاث مؤخرا في قوانغتشو جنوبي الصين أن عدد الشركات المليارية "يونيكورن" في الصين وصل إلى 381 شركة حتى أول يناير من العام الجاري، بزيادة 38 شركة مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد شركات اليونيكورن حول العالم إلى مستوى قياسي بلغ 1603 شركات، بزيادة 5.3 في المائة على أساس سنوي، فيما وصلت القيمة الإجمالية لهذه الشركات إلى 54 تريليون يوان (نحو 7.92 تريليون دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 806 شركات يونيكورن، بزيادة 48 شركة، لتستحوذ على 50.3 في المائة من إجمالي الشركات هذه عالميا، وتحتل الصين المرتبة الثانية بعدد 381 شركة، تتركز في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والعلوم الحيوية والطاقة الجديدة.

بنك التنمية الصيني الجديد سندات منطقة ماكاو

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