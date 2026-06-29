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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها
تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها
أسماء عبد الحفيظ

أثار إعلان الفنانة هبة مجدي مرورها بوعكة صحية ورحلة علاج صعبة، وما تردد عن إصابتها بالسرطان، موجة واسعة من التعاطف بين جمهورها ومحبيها، كما أعاد فتح ملف التوعية بأحد أكثر الأمراض انتشارًا حول العالم، وهو السرطان، الذي يؤكد الأطباء أن الاكتشاف المبكر له يرفع بشكل كبير فرص العلاج والشفاء.

10 علامات صامتة للسرطان لا تتجاهلها  

ورغم أن هبة مجدي لم تكشف رسميًا عن نوع السرطان الذي تعالج منه، فإن رسالتها المؤثرة دفعت كثيرين إلى البحث عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه، خاصة أن بعض أنواع السرطان تبدأ بعلامات بسيطة قد يظنها البعض مجرد إرهاق أو أعراض عابرة.

لماذا يعد الاكتشاف المبكر مهمًا؟

يشدد الأطباء على أن معظم أنواع السرطان تكون أكثر قابلية للعلاج إذا جرى اكتشافها في مراحلها الأولى، قبل أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. ولهذا السبب، فإن تجاهل الأعراض المستمرة أو تأجيل زيارة الطبيب قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، وهو ما قد يؤثر في خيارات العلاج ونتائجه.

علامات صامتة قد تنذر بالإصابة بالسرطان

فى إطار هذا كشف الدكتور محمد النخيلي مدير عام مستشفي الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك أعراض لا تعني بالضرورة الإصابة بالسرطان، لكنها تستوجب استشارة الطبيب إذا استمرت أو تكررت، ومن أبرزها:

- فقدان الوزن دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة رياضة.
- الشعور بإرهاق شديد لا يتحسن مع الراحة.
- ظهور كتلة أو تورم في أي جزء من الجسم.
- نزيف غير مبرر أو متكرر.
- تغير في الشامات أو ظهور بقع جلدية جديدة.
- سعال مستمر أو بحة في الصوت لأكثر من ثلاثة أسابيع.
- صعوبة في البلع أو عسر هضم مستمر.
- تغير في عادات التبول أو التبرز لفترة طويلة.
- آلام مستمرة دون سبب واضح.
- تعرق ليلي شديد أو ارتفاع حرارة متكرر دون عدوى واضحة.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

تختلف عوامل الخطر من شخص لآخر، لكن هناك عوامل قد تزيد احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، منها:

- التدخين واستخدام منتجات التبغ.
- السمنة وزيادة الوزن.
- قلة النشاط البدني.
- اتباع نظام غذائي غير صحي.
- التعرض المفرط لأشعة الشمس دون حماية.
- وجود تاريخ عائلي للإصابة ببعض أنواع السرطان.
- التقدم في العمر.
- التعرض لبعض المواد الكيميائية أو الإشعاعات.

كيف تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟

 هبه مجدي

يوصي الأطباء بمجموعة من العادات الصحية التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة، وتشمل:

- الإقلاع عن التدخين بجميع أشكاله.
- تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة يوميًا.
- الحد من تناول اللحوم المصنعة والوجبات فائقة التصنيع.
- الحفاظ على وزن صحي.
- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.
- استخدام واقي الشمس عند التعرض لفترات طويلة.
- الحصول على التطعيمات الموصى بها مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد ب عند الحاجة.
- الالتزام بالفحوصات الطبية والكشف المبكر وفق العمر وعوامل الخطورة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم الانتظار إذا استمرت أي أعراض غير معتادة لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، خاصة إذا كانت تزداد سوءًا أو يصاحبها فقدان وزن أو نزيف أو ظهور كتلة جديدة، التشخيص المبكر قد يحدث فارقًا كبيرًا في فرص العلاج.

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