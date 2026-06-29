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إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل "خطوة إلى الأمام"، مشيراً إلى استعداد بلاده للقيام بدورها في أي مهمة دولية مستقبلية قد تُنشأ بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضح تاياني - في تصريحات على هامش "منتدى دوبروفنيك"، نقلتها الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية - أنه أجرى اتصالاً بالسفارة الإيطالية في بيروت، لافتاً إلى أن المؤشرات إيجابية وأن المرحلة الحالية تتطلب تحويل الاتفاق إلى خطوات عملية على الأرض.

وأضاف أن روما، بالتنسيق مع فرنسا، مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار لبنان ودعم قيام مؤسسات أكثر قدرة على صون سيادة البلاد، معتبراً أن تنفيذ الاتفاق سيستغرق وقتاً، إلا أن توقيعه يشكل خطوة مهمة.

كما جدد دعم إيطاليا للمسار الدبلوماسي واستعدادها للمشاركة بقواتها المسلحة في مهمة دولية بعد اليونيفيل، إلى جانب مواصلة تدريب القوات المسلحة اللبنانية عبر المهمة الثنائية القائمة، مؤكداً أن لبنان سيبقى أولوية بالنسبة لروما.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن لا يمثل انتصاراً لحزب الله، معتبراً أن أحد أهدافه يتمثل في تقليص نفوذ الحزب والعمل على نزع سلاحه.

ورأى أن نجاح الاتفاق سيعتمد أيضاً على موقف إيران ومدى دعمها له، مشدداً على أن حزب الله لا يمكن أن يستمر في ممارسة دور عسكري خارج إطار الشرعية والمؤسسات اللبنانية.

كما كشف أن الرئيس اللبناني جوزيف عون رحب بالمبادرة الإيطالية - الفرنسية لإطلاق حضور دولي في لبنان بعد انتهاء أو إعادة هيكلة مهمة اليونيفيل، واصفاً إياها بأنها تعبير صادق عن الالتزام الدولي بدعم سيادة لبنان واستقراره.

وزير الخارجية الإيطالي لبنان إسرائيل مهمة دولية

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