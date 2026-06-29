الخرباوي: محمد مرسي لم يكن حاكما لمصر.. وكان يطيع أوامر الجماعة الإرهابية

علق ثروت الخرباوي عضو مجلس الشيوخ، على ذكرى ثورة 30 يونيو وإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية .

وقال ثروت الخرباوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " مساء جديد " المذاع على قناة " المحور"، :" عدد كبير من العماء والنبغاء خرجوا من جماعة الإخوان الإرهابية وتركوها ".

وتابع ثروت الخرباوي :" جماعة الإخوان الإرهابية تنظيم لديه ميليشيات مسلحة وميليشيات فكرية تقوم بعمليات اغتيال معنوي ".



واكمل ثروت الخرباوي :" المعزول محمد مرسي لم يكن حاكما لجمهورية مصر العربية ولكن الحاكم كان جماعة الإخوان الإرهابية ".

وتابع الخرباوي:" الجماعة الإرهابية حاولت ـخونة كل مؤسسات الدولة لكنها فشلت فشلا ذريعا".

ولفت الخرباوي :" محمد مرسي ترتيبه في القيادة العليا داخل الإخوان كان رقم 5 وكان له رؤساء في الإخوان يطيع توجهاتهم ".

