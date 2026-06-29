قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعزي قطر في وفاة مواطن بالعمليات العسكرية بالمنطقة
كأس العالم .. البرازيل يقلب الطاولة على اليابان في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ16
أول تعليق من الشباب والرياضة على مصرع سباح بني عبيد غرقا
الفراعنة يسبقون الجميع.. مفاجأة عربية في كأس العالم
منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور
الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدفعان الاستثمارات النرويجية للتوسع في السوق المصري
اعتماد هبوط الدراويش رسميا .. اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بقرعة القسم الثاني
أبو العينين: الحوافز الضريبية شجعت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للاقتصاد الرسمي
أحمد موسى: إيران لن تتخلى عن السلاح النووي
القطارات كانت مريضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات
إيطاليا: اتفاق لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وروما مستعدة لدعم مرحلة ما بعد اليونيفيل
خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في ذكرى 30 يونيو.. مصر تسدد ديون الشركاء وتحقق طفرة في قطاع البترول

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

شهدت مصر خلال عام 2013 تحديات متلاحقة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين وأداء مؤسسات الدولة. 

ومع تصاعد حالة الاستقطاب وتزايد الدعوات المطالبة بإحداث تغيير ضرور لانقاذ المصريين، خرجت حشود كبيرة في 30 يونيو، في مشهد مثّل نقطة تحول فارقة أعادت رسم مسار الدولة المصرية خلال السنوات التالية.

كانت أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل "30 يونيو"، تراجع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز، ما أسفر عن زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتفاقم أزمات نقص الوقود، وتكدس طوابير السيارات في محطات الوقود على مستوى الجمهورية، إلى جانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول، ما أدى إلى محدودية الاستثمارات الجديدة.

تضافرت جهود الدولة بعد "30 يونيو"،لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع البترول والغاز، من خلال العمل على زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية.

ظهرت في مؤشرات دعم الإنتاج وتعزيز الاكتشافات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع، حيث نجحت الدولة في إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ 4 سنوات، إلى جانب وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، بما أضاف نحو 1.6 مليار قدم3 من الغاز، و280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات للإنتاج المحلي، فضلًا عن تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز.

الوصول لصفر مديونيات

كما قامت الدولة بجهود كبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026، حيث تم إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار، فضلًا عن طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما.

ونجح قطاع البترول في جذب استثمارات تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لشركات عالمية، من بينها "إيني" و"بي بي" و"أركيوس إنرجي"، بما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع البترول المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

كما قام قطاع البترول بتأسيس منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.75 مليار قدم3 يوميًا، إلى جانب توفير 71 مليون طن من المنتجات البترولية، و4.5 تريليون قدم3 غاز لتلبية احتياجات السوق المحلية.

البترول وزير البترول النفط قطاع البترول 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

ترشيحاتنا

نسرين طافش

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

بعد الحكم على نرمين طارق.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بعد الحكم على نرمين طارق وتغريمها.. 8 أخطاء قانونية قد توقع أي بلوجر في ورطة

بالصور

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية
أخطاء عند شحن الهاتف تقلل عمر البطارية

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب
قبل إعلان إصابتها بالسرطان.. لقطات رومانسية جمعت هبة مجدي بزوجها تخطف القلوب

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بمكونين فقط.. وصفة صيفية منعشة بدون ماكينة

فيديو

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد