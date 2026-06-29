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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: التمكين وسرعة حل التحديات مفتاح زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونواب ومساعدي رئيس الهيئة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الهيئة، والوقوف على مستجدات العمل، ومراجعة خطط التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على تحقيق مستهدفات القطاع.

وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع قيادات الهيئة، استعرضوا خلاله، سير العمل في الملفات الرئيسية، وخطط المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات وأوجه الدعم اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة رصد أي معوقات أو تحديات وإحالتها فوراً إلى الهيئة والوزارة للعمل على حلها، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء، مشدداً على أن التمكين الحقيقي لفرق العمل  وتوفير الدعم الكامل يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف نيابات وإدارات الهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات المتاحة.

كما أكد الوزير على أن تكثيف جهود جذب الاستثمارات البترولية، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات الإنتاج، تمثل أولويات رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كل برميل زيت خام أو قدم مكعب غاز تتم إضافته للإنتاج المحلي يسهم في تأمين احتياجات السوق، وتوفير الطاقة للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، وخفض فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

البترول وزير البترول الاستثمار التعدين النفط

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