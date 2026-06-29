علامة فارقة في تاريخ الوطن | وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

يتقدم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بأصدق التهاني وأخلص الأمنيات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وإرادة شعبٍ استعاد دولته، وأرسى دعائم الجمهورية الجديدة، وانطلق بمصر نحو التنمية والاستقرار والإنجاز.

وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد على مواصلة العمل بكل إخلاص وتفانٍ في جميع مواقع الإنتاج، وبذل أقصى جهد لتنمية موارد مصر من البترول والغاز والثروات التعدينية، وتعزيز أمن الطاقة، وتأمين احتياجات المواطنين، وتعظيم القيمة المضافة لمواردنا الطبيعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا لوطننا العزيز، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفظ الله مصر، قيادةً وشعبًا، وأدام عليها الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء