وزير البترول: دعم الشركات الوطنية ركيزة لتعظيم إنتاج الذهب وزيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، قيادات شركة آفاق للتعدين إحدي الشركات المصرية العاملة في البحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، برئاسة الجيولوجي عمرو المرصفاوي، رئيس الشركة، وبحضور عدد من قيادات الوزارة، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك لمتابعة نتائج أعمال الشركة وخططها للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الذهب.

وخلال اللقاء، استعرضت الشركة تطورات أعمالها بمنطقة الامتياز التابعة لها في غرب جبل علبة بجنوب الصحراء الشرقية، والتي حققت من خلالها نتائج متميزة في أعمال البحث والاستكشاف، بما يؤكد الإمكانات التعدينية التي تزخر بها المنطقة، ويعكس جدوى الاستثمارات في قطاع التعدين المصري.

وأشادت قيادات شركة آفاق للتعدين بالخطوات الإصلاحية التي شهدها قطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية”، بالإضافة إلى التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للهيئة، والتي أسهمت في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تنافسية القطاع، وزيادة جاذبيته للاستثمارات .

ومن جانبه، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الوطنية الجادة العاملة في مجال البحث والاستكشاف، من خلال هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تسريع وتيرة أعمالها وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدها القطاع تستهدف مواءمة منظومة التعدين المصرية مع أفضل النظم العالمية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشفافية والتنافسية، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

و أشاد الوزير بالنتائج التي حققتها شركة آفاق للتعدين بالتعاون مع شركة شلاتين للثروة المعدنية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الهيئة وشركات التعدين، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمعادن النفيسة، وفي مقدمتها الذهب، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.