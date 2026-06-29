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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر يوليو2026 و زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور2026، حيث أعلن رئيس الوزراء منذ أشهر قليلة عن زيادة الأجور بقيمة ألف جنيه ليبدأ التطبيق اعتباراً من يوليو المقبل.

ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لملايين العاملين وأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. 

زيادة المرتبات

8 ألاف جنيه الحد الأدنى للأجور

يبدأ زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وسيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2026

أكدت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. وتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور - تليجراف مصر

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

 

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية اعتبارًا من يوم 24 يوليو، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

 

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيجري تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027.

زيادة المرتبات2026


الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة


الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 .. تفاصيل الزيادة الجديدة والحد الأدنى

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه. 

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهاً شهرياً بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهرياً مع بدء العام الدراسي الجديد.

الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهاً شهرياً، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

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