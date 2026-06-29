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2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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2000 جنيه شهرياً مع الـ15% لهؤلاء.. مفاجأة سارة بشأن زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين من الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتظرون قريباً تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسمياً وفقاً للقانون.

تبدأ الحكومة تطبيق تلك الزيادات المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للتيسير على المواطنين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة. 

قانون العمل وزيادة المرتبات

ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لملايين العاملين وأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. 

تأتي هذه الزيادات في وقت حساس تشهد فيه البلاد موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يجعلها خطوة ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجاً.

موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الأجور

يبدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وستطبق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027. 

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتمثل نقلة نوعية في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

زيادة المرتبات

تفاصيل زيادة مرتبات يوليو 2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه. 

وجاءت تفاصيل الزيادة كالتالي:

المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

الحافز الإضافي: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهاً شهرياً بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.

المعلمون: حافز تدريس إضافي ألف جنيه شهرياً مع بدء العام الدراسي الجديد.

الإدارة المدرسية المتميزة: حافز تميز 2000 جنيه شهرياً بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.

القطاع الطبي: زيادة إضافية 750 جنيهاً شهرياً، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

موعد زيادة المعاشات 2026

من المقرر تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسمياً في يوليو المقبل، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يترقب المستفيدون وأصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن زيادة المعاشات وبدء التطبيق. 

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ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 271 لسنة 2026، بزيادة المعاشات اعتباراً من 1-7-2026، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة والتكلفة السنوية

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الزيادة الجديدة تبلغ 15%، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات.

 ويعكس هذا الرقم حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ويأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. 

زيادة المرتبات

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، فيما تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية لضمان صرف المستحقات في موعدها دون تأخير.

الفئات المستفيدة من الزيادة

تشمل الزيادة بنسبة 15% المعاشات المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات الصادرة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية. 

كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن شمول مختلف الفئات المستحقة.

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