خالد عبد الغفار وهالة زايد وكمال أبو عيطة الأبرز .. وزراء وشخصيات عامة في عزاء وزير الصحة الأسبق

أقيم عزاء الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص على حضور العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة منهم؛ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الحالي، وهالة زايد وزيرة الصحة السابقة، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة السابق، والفنان حمدي الوزير والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

ونعت النقابة العامة للأطباء، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وأستاذ جراحة الكبد، وأحد أبرز رواد هذا التخصص في مصر، الذي رحل بعد مسيرة مهنية حافلة كرّسها لخدمة المرضى، والارتقاء بالعلم، والدفاع عن حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية تليق بهم.

وقالت النقابة، في بيان، إن الراحل مثّل نموذجا للطبيب الذي جمع بين التميز العلمي والنزاهة المهنية والالتزام الوطني، وأسهم بدور بارز في تأسيس وتطوير جراحات وزراعة الكبد في مصر، تاركا بصمة راسخة في هذا المجال.