رحيل عمرو حلمي.. 10 معلومات عن وزير الصحة الأسبق

توفي، اليوم الدكتور عمرو حلمي ، وزير الصحة الأسبق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت وسيتم دفنه في مدافن العائلة بكفر الشورشي الزقازيق محافظة الشرقية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير 10 معلومات عن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق.

- حصل عمرو حلمي على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1972.

- شغل منصب وزير الصحة الأسبق في حكومة الدكتور عصام شرف.

- أحد مؤسسي حركة كفاية.

- أحد مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات (المعروفة إعلامياً بحركة 9 مارس.

- كان من المرشحين لمنصب نقيب الأطباء قبل تعيينه وزيراً للصحة.

- أحد أعضاء اللجنة المنظمة لإضراب الأطباء الذي تم في شهر مايو 2011.

- مؤسس ورئيس لجنة متطوعي زراعة الكبد.

- أشرف حلمي على إطلاق برنامج لمتطوعي الكبد الأحياء من شخص بالغ إلى شخص بالغ آخر بمستشفي دار الفؤاد.

- تولى عمادة بالمعهد القومى للكبد التابع لجامعة المنوفية في الفترة من فبراير 1999 إلى فبراير 2002.

- يتمتع بعضوية عدد من الجمعيات الدولية والوطنية المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والجراحة.