وفاة عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق

توفي منذ قليل الدكتور عمرو حلمي ، وزير الصحة الأسبق.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت وسيتم دفنه في مدافن العائلة بكفر الشورشي الزقازيق محافظة الشرقية.

الدكتور عمرو حلمي كان يعمل جراح كبد وشغل منصب وزير الصحة في وزارة الدكتور عصام شرف منذ 17 يوليو 2011 خلفًا للدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق.

وقام الدكتور عمرو حلمي بالإشراف على إطلاق برنامج متطوعي الكبد الأحياء من شخص بالغ إلى شخص بالغ آخر بمستشفي دار الفؤاد ونفذ أول عملية في 21 سبتمبر 2002، كما أنه عضو فريق لأول 22 حالة، بالإضافة إلى أنه رئيس فريق بمستشفي مصطفى محمود الخيري، حيث أجرى أول 4 حالات في مارس 2003.