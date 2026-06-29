أمل عمار تستقبل جراسا ماشيل لبحث تعزيز التعاون في تمكين المرأة بأفريقيا

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، السيدة جراسا ماشيل، رئيسة مؤسستي التنمية المجتمعية وصندوق “جراسا ماشيل”، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر المجلس، بحضور السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس، والأستاذة سهير عبد القادر، رئيسة مؤسسة “أولادنا”، والأستاذة شيرويت ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقات الدولية ، والأستاذة أسماء بغدادي، مدير عام المكتب الفني لرئيسة المجلس، والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني.

واستهلت المستشارة أمل عمار اللقاء بالترحيب بالسيدة جراسا ماشيل والوفد المرافق لها، مؤكدة أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة، بما يدعم جهود التنمية في القارة الأفريقية.

واستعرضت رئيسة المجلس جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرًا ذهبيًا في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية، كما استعرضت جهود المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي يأتي في مقدمة أولويات المجلس باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق التمكين الشامل.

ومن جانبها، أشادت السيدة جراسا ماشيل، رئيسة مؤسستي التنمية المجتمعية وصندوق “جراسا ماشيل”، باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن ما حققته المرأة من تقدم ووصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعكس إرادة سياسية حقيقية. كما أشادت بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أهمية الاستفادة من تجربته الرائدة ونقل خبراته إلى الدول الأفريقية، لا سيما في مجال التمكين الاقتصادي.

وأعربت جراسا ماشيل عن رغبتها في تعزيز التعاون مع المجلس والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التمكين الاقتصادي ودعم المرأة، بما يسهم في نقل التجربة المصرية الناجحة إلى الدول الأفريقية.

وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات التمكين الاقتصادي، ودعم الفتيات، وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وعقب اللقاء، تفقدت جراسا ماشيل معرض مركز تنمية مهارات المرأة، وأشادت بجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تنفذها السيدات، كما زارت مكتب شكاوى المرأة واطلعت على الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية التي يقدمها للسيدات، واختتمت جولتها بزيارة مكتبة المجلس والتعرف على أبرز إصداراتها