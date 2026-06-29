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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المؤشرات مطمئنة| نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ينتظرها جميع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 مطمئنة في جميع الكنترولات ، نسب النجاح مرتفعة ، مشددا على أن التصحيح يتم بأقصى درجات الدقة لضمان منح كل طالب حقه كاملا بنزاهة كاملة .

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 سيكون قريباً ، بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكنترولات وعرضها على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها رسميا ثم اعلانها للطلاب .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 

بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قريبا ، سيتم إعلان تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتولى مهمة اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قريبا ، نافية ترك هذه المهمة لكل محافظ في محافظته مثلما حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 

وبمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان خبر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 ، والكشف عن النسبة العامة للنجاح واعداد وأسماء الطلاب أوائل الدبلومات الفنية 2026

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أن هذا العدد يتضمن الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

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