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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار شرائح الكهرباء وحقيقة وجود زيادة جديدة

أسعار شرائح الكهرباء
أسعار شرائح الكهرباء
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن حقيقة رفع اسعار الكهرباء، والذي اثارت الجدل خلال الساعات الماضية بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، وأن التعريفة الحالية لا تزال سارية دون أي تعديلات أو قرارات جديدة.

حقيقة رفع اسعار الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء وحقيقة وجودة زيادة جديدة

ومن جانبها وزارة الكهرباء لم تصدر أي قرارات تتعلق برفع أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، وكل ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق زيادات جديدة لا أساس له من الصحة، ولم يصدر بشأنه أي إعلان رسمي.

و جميع شركات توزيع الكهرباء مستمرة في محاسبة المشتركين وفق التعريفة المعمول بها حاليا، دون إجراء أي تغييرات.

ويجب علي المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتواصل الوزارة جهودها لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، خاصة مع ارتفاع الأحمال خلال فصل الصيف، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لترشيد استهلاك الكهرباء، بما يساعد المشتركين على خفض قيمة الفواتير الشهرية والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

حقيقة رفع اسعار الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أعلن التعريفة الحالية لشرائح استهلاك الكهرباء، مع الإبقاء على أسعار الشرائح المنزلية دون تغيير، فيما تضمن القرار تطبيق تعريفة خاصة ببعض فئات الاستهلاك الأخرى، من بينها العدادات الكودية.

وبحسب التعريفة المعمول بها، يتم احتساب استهلاك العدادات الكودية بسعر 274 قرشا لكل كيلووات/ساعة، بينما تبلغ تعريفة الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة 258 قرشا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج في الشرائح على هذا المستوى من الاستهلاك.

كما شملت التعريفة المعلنة تعديل أسعار الكهرباء لبعض القطاعات، حيث ارتفعت تعريفة مترو الأنفاق إلى 189 قرشا للكيلووات/ساعة، كما زادت أسعار الكهرباء المخصصة لقطاعي الري وشركات مياه الشرب، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، وفق الأسعار التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

حقيقة رفع اسعار الكهرباء

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي على النحو التالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشا للكيلووات.
من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشا للكيلووات.
من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشا للكيلووات.
من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه للكيلووات.

و أي تعديل في أسعار الكهرباء سيتم الإعلان عنه رسميا من خلال الجهات المختصة، و عدم تداول أو تصديق الأخبار غير الرسمية التي قد تثير البلبلة، والرجوع إلى المصادر المعتمدة للحصول على المعلومات الدقيقة.

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