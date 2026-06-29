فاتورة أقل.. خطوات ترشيد استهلاك العداد الكودي للكهرباء

​مع التوسع الكبير الذي تشهده المنظومة الرقمية لوزارة الكهرباء، أصبح العداد الكودي مسبق الدفع جزءاً أساسياً في ملايين البيوت.

ورغم ما يوفره هذا العداد من تحكم كامل ودقيق في قيمة الاستهلاك، إلا أن الكثير من المواطنين يواجهون تحدي النفاد السريع للرصيد والانتقال السريع بين الشرائح المرتفعة.

و​لحسن الحظ، تقليل الاستهلاك والتحكم في "العداد الذكي" ليس أمراً معقداً، بل يتطلب فقط بعض الخطوات الذكية والعادات اليومية البسيطة التي تضمن لك الاستمرار في الشرائح المنخفضة وتوفير ميزانيتك.

​1. افصل الفيشة.. "الاستهلاك الخفي" يلتهم الرصيد

و​يعتقد الكثيرون أن إغلاق الأجهزة بالريموت كنترول كافٍ لقطع استهلاك الكهرباء، لكن الحقيقة أن وضع الاستعداد (Standby) للأجهزة مثل التلفزيون، شاشات العرض، الميكروويف، والريسيفر، يستمر في سحب طاقة تُعرف بـ "الحمل الخفي". ففصل الفيشة تماماً هو الحل الأمثل لتفادي هذا الهدر الفوري.

​2. احذر "شواحن الهواتف" المهجورة

و​ترك شاحن الهاتف المحمول أو اللابتوب متصلاً بالكهرباء دون توصيله بالجهاز يجعله يستهلك طاقة ضئيلة، ولكن مع تكرار الأمر ووجود أكثر من شاحن في المنزل، يتحول الأمر إلى تيار مستمر يسحب من رصيد كارت العداد دون أي استفادة فعلية.

​3. الاستخدام الذكي للتكييف والدفايات

​في الصيف: اضبط التكييف على درجة حرارة 24 أو 25 مئوية، فهي الدرجة الأنسب والأكثر توفيراً؛ حيث إن كل درجة أقل تزيد من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10%.

​في الشتاء: يفضل الاعتماد على وسائل التدفئة الطبيعية، وعند استخدام الدفاية الكهربائية، تجنب تشغيلها لساعات طويلة في غرف فارغة.

​4. سخان المياه والثلاجة.. وحوش الطاقة

​السخان الكهربائي: لا تتركه يعمل طوال اليوم. قم بتشغيله قبل الاستخدام بنصف ساعة فقط، واضبط درجة الحرارة على 50 أو 60 مئوية كحد أقصى لمنع استهلاك الكهرباء في غليان الماء دون حاجة.

​الثلاجة: احرص على ترك مسافة كافية خلفها للتهوية، وتجنب فتح بابها بشكل متكرر دون داعٍ، وتأكد من سلامة "الكاوتش" المحيط بالباب لمنع تسريب الهواء البارد الذي يجبر الموتور على العمل بشكل مضاعف.

​5. الاعتماد على مصابيح الليد (LED)

​إذا كنت لا تزال تستخدم المصابيح التقليدية، فقد حان الوقت لاستبدالها فوراً بمصابيح الليد. فهي لا توفر فقط ما يصل إلى 80% من طاقة الإضاءة، بل تتميز أيضاً بعمر افتراضي أطول ولا تولد حرارة تزيد من عبء التبريد في الغرفة.

​نصيحة ذهبية لمستخدمي العداد الكودي

احرص على متابعة شاشة العداد بانتظام لمعرفة الشريحة الحالية وحجم الرصيد المتبقي، ويفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر حيث يعود العداد برمجياً إلى الشريحة الأولى والدنيا، مما يمنحك فرصة أفضل لإدارة استهلاكك بذكاء منذ البداية.