قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بسبب مواجهة المغرب وهولندا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

نقل بطاقة التموين إلكترونيا بين المحافظات.. اعرف الخطوات والشروط

بطاقات التموين
بطاقات التموين
قسم الخدمات

تصدرت خدمات نقل بطاقة التموين إلكترونياً بين المحافظات محركات البحث مؤخراً، حيث تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، بدلاً من التوجه إلى مكاتب التموين الورقية.

و​في هذا التقرير، نستعرض لكم الخطوات والشروط الكاملة لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى عبر بوابة "مصر الرقمية".

بطاقة التموين

​شروط نقل بطاقة التموين بين المحافظات

و​قبل البدء في خطوات النقل الإلكتروني، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية لضمان قبول الطلب:

​تغيير محل الإقامة رسمياً: يجب أن يكون قد تم تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي للمستفيد (صاحب البطاقة) إلى المحافظة المراد النقل إليها.

​البطاقة ذكية ونشطة: أن تكون بطاقة التموين سارية وتعمل بانتظام وليست تالفة أو موقوفة.

​مطابقة بيانات الهاتف: يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المسجل على البوابة مسجلاً باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

​خطوات نقل البطاقة إلكترونياً عبر "مصر الرقمية"

و​يمكنك إتمام العملية في دقائق معدودة باتباع الخطوات التالية:

​1. تسجيل الدخول

​قم بزيارة بوابة مصر الرقمية على الإنترنت.

احصل على 500 جنيه دعم إضافي على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين

​سجل دخولك باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور (إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل صورتك الشخصية في بطاقة الرقم القومي).

​2. اختيار الخدمة

​اضغط على أيقونة "تموين" من القائمة الرئيسية للخدمات.

​اختر خدمة "نقل من محافظة إلى أخرى".

​3. إدخال البيانات والتحقق

​اضغط على زر "ابدأ الخدمة".

​ستظهر لك بيانات بطاقتك التموينية الحالية، قم بالاطلاع عليها والموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط "التالي".

تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل

​اختر المحافظة الجديدة المراد النقل إليها من القائمة المنسدلة.

​حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين الأقرب لمحل سكنك الجديد، ثم اختر البدال التمويني (تاجر التموين) المتاح في منطقتك.

​4. تأكيد الطلب

​راجع البيانات التي أدخلتها بدقة.

​اضغط على "تأكيد الطلب" أو "إرسال".

​سيظهر لك رقم الطلب لتتمكن من تتبعه لاحقاً عبر المنصة، وستصلك رسالة نصية عبر هاتفك تفيد بقبول الطلب أو تحديث حالته.

وتستغرق عملية نقل البطاقة وتفعيلها الصرف في المحافظة الجديدة بضعة أيام عمل بعد مراجعة الجهات المختصة لبيانات الأفراد المسجلين وتأكيد نقلهم.

بطاقة التموين
بطاقات التموين بطاقة التموين نقل بطاقة التموين وزارة التموين مكتب التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تباين مؤشراتها

وزيرة الإسكان

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات حياة كريمة في الغربية ودمياط وسوهاج

الفاكهة

التفاح بـ48 جنيها.. أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في سوق العبور

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد