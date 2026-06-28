نقل بطاقة التموين إلكترونيا بين المحافظات.. اعرف الخطوات والشروط

تصدرت خدمات نقل بطاقة التموين إلكترونياً بين المحافظات محركات البحث مؤخراً، حيث تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، بدلاً من التوجه إلى مكاتب التموين الورقية.

و​في هذا التقرير، نستعرض لكم الخطوات والشروط الكاملة لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى عبر بوابة "مصر الرقمية".

​شروط نقل بطاقة التموين بين المحافظات

و​قبل البدء في خطوات النقل الإلكتروني، يجب التأكد من استيفاء الشروط التالية لضمان قبول الطلب:

​تغيير محل الإقامة رسمياً: يجب أن يكون قد تم تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي للمستفيد (صاحب البطاقة) إلى المحافظة المراد النقل إليها.

​البطاقة ذكية ونشطة: أن تكون بطاقة التموين سارية وتعمل بانتظام وليست تالفة أو موقوفة.

​مطابقة بيانات الهاتف: يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول المسجل على البوابة مسجلاً باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

​خطوات نقل البطاقة إلكترونياً عبر "مصر الرقمية"

و​يمكنك إتمام العملية في دقائق معدودة باتباع الخطوات التالية:

​1. تسجيل الدخول

​قم بزيارة بوابة مصر الرقمية على الإنترنت.

​سجل دخولك باستخدام رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور (إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم المصنع الموجود أسفل صورتك الشخصية في بطاقة الرقم القومي).

​2. اختيار الخدمة

​اضغط على أيقونة "تموين" من القائمة الرئيسية للخدمات.

​اختر خدمة "نقل من محافظة إلى أخرى".

​3. إدخال البيانات والتحقق

​اضغط على زر "ابدأ الخدمة".

​ستظهر لك بيانات بطاقتك التموينية الحالية، قم بالاطلاع عليها والموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط "التالي".

​اختر المحافظة الجديدة المراد النقل إليها من القائمة المنسدلة.

​حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين الأقرب لمحل سكنك الجديد، ثم اختر البدال التمويني (تاجر التموين) المتاح في منطقتك.

​4. تأكيد الطلب

​راجع البيانات التي أدخلتها بدقة.

​اضغط على "تأكيد الطلب" أو "إرسال".

​سيظهر لك رقم الطلب لتتمكن من تتبعه لاحقاً عبر المنصة، وستصلك رسالة نصية عبر هاتفك تفيد بقبول الطلب أو تحديث حالته.

وتستغرق عملية نقل البطاقة وتفعيلها الصرف في المحافظة الجديدة بضعة أيام عمل بعد مراجعة الجهات المختصة لبيانات الأفراد المسجلين وتأكيد نقلهم.