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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لا تتناول هذا الدواء| تحذير من علاج شهير للقولون

الدواء
الدواء
قسم الخدمات

​أصدرت هيئة الدواء، تحذيراً عاجلاً للمواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بضرورة توخي الحذر من وجود عبوات مغشوشة ومقلدة في السوق الدوائي لواحد من أشهر أدوية علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، وهو مستحضر "كولوفيرين دي" (Coloverin D)، والمستخدم على نطاق واسع لعلاج تقلصات القولون العصبي والانتفاخ.

و​جاء هذا التحذير بعد رصد عبوات لا تخص الشركة المنتجة الأصلية، مما يشكل خطراً محتملاً على صحة المرضى الذين يعتمدون على هذا العقار بشكل يومي.

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​تفاصيل المنشور التحذيري

​والعبوات المغشوشة المستهدفة بالتحذير تخص دواء "كولوفيرين دي" (المكون من المادتين الفعالتين: ميبفيرين هيدروكلوريد وديميثيكون)، والذي تنتجه شركة "كيميفارم" (Chemipharm).

​وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية وضبط الأسواق لتتبع الشحنات المغشوشة ومصادرتها من الصيدليات لحماية المستهلكين.

​أبرز الفروق وكيف تحمي نفسك؟

و​تنصح هيئة الدواء دائمًا الصيدلي والمواطن بالتدقيق في الآتي عند الشراء:

بيانات العبوة: مراجعة رقم التشغيلة (Batch Number) وتاريخ الإنتاج والانتهاء المطبوع على العبوة الخارجية والشرائط الداخلية.

جودة التغليف: العبوات المقلدة غالباً ما تظهر عيوباً في جودة الكرتون، أو اختلافاً طفيفاً في درجات ألوان التصميم وسماكة الخطوط مقارنة بالمنتج الأصلي.

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مكان الشراء: ضرورة شراء الأدوية من صيدليات مرخصة وموثوقة، والابتعاد تماماً عن مخازن الأدوية غير الرسمية أو تطبيقات الإنترنت المجهولة.

​ماذا تفعل في حال الشك بالمنتج؟

و​أهابت الهيئة بالمواطنين في حال الشك في أي عبوة دواء، أو رصد أعراض جانبية غريبة بعد تناول المستحضر، التوقف فوراً عن استخدامه وإبلاغ الهيئة عبر الخط الساخن الخاص بها، أو من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية "بلاغ طوارئ" المتاحة على موقعها الإلكتروني.

​كما يُرجى مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي القريب منك للتأكد من سلامة العبوة الحالية لديك واستشارة المختصين قبل استبدال أي دواء.

الدواء تبحث تعزيز التصنيع المحلي

وكان أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على مواصلة دعم شركاء الصناعة الوطنيين، والعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة تسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية صناعة الدواء المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة.

هيئة الدواء المصرية:

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، ومن الشركات التابعة، شركة إيبيكو للأدوية برئاسة الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وشركة أكتوبر فارما برئاسة الدكتور أحمد عبدالرؤوف، العضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود توطين الصناعات الدوائية المتطورة وتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

من جانبهم، أكدت الشركات تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيدين بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي وتوفير مناخ داعم للاستثمار والنمو، بما ينعكس إيجابًا على جودة وتوافر الدواء في السوق المصري.

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