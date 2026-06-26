الدواء المصرية تبحث مع شركات اكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على مواصلة دعم شركاء الصناعة الوطنيين، والعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة تسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية صناعة الدواء المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، ومن الشركات التابعة، شركة إيبيكو للأدوية برئاسة الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وشركة أكتوبر فارما برئاسة الدكتور أحمد عبدالرؤوف، العضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود توطين الصناعات الدوائية المتطورة وتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

من جانبهم، أكدت الشركات تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيدين بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي وتوفير مناخ داعم للاستثمار والنمو، بما ينعكس إيجابًا على جودة وتوافر الدواء في السوق المصري.

كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في دعم فرص التصنيع المحلي للمستحضرات الدوائية، وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الدوائي، والاستعداد للتحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الدواء، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمريض المصري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توفير المستحضرات الدوائية الهامة للسوق المصري، واستعراض خطط شركتي إيبيكو وأكتوبر فارما المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي والتوسع في الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتعزيز استدامة توافر المستحضرات الدوائية.

ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ودعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتلبية احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية الحيوية محليًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة، ويؤكد أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.