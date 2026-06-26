قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتسامح مع أي اعتداء مصدره إيران
المستشار محمد شيرين فهمي يشارك في انتخابات نادي القضاة
600 سفينة تنتظر العبور .. إجلاء متواصل لآلاف البحارة من مضيق هرمز
بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد الكلي لنادي قضاة مصر
غياب حمدي فتحي وحسام عبد المجيد عن مواجهة إيران بالمونديال.. اعرف موعد المباراة
الفورية بـ800 جنيه| أسرع طرق استخراج بطاقة الرقم القومي وغرامات التأخير
الخارجية اللبنانية ترحب بالبيان الخليجي الأمريكي وتثمّن دعمه للمفاوضات مع إسرائيل
بيشرب حشيش وهو سايق .. القبض على قائد سيارة في بورسعيد
وزير الكهرباء : الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة لسد احتياجات السوق المصرية والتصدير
بحضور 3.6 مليون مشجع | فيفا : مونديال 2026 الأكثر حضورًا جماهيريًا في التاريخ
خالد عبد الغفار ينعي عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق
يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن.. جون بولتون يقر بالذنب في قضية الوثائق السرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدواء المصرية تبحث مع شركات اكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي

الدكتور علي الغمراوي
الدكتور علي الغمراوي
أ ش أ

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على مواصلة دعم شركاء الصناعة الوطنيين، والعمل على تهيئة بيئة تنظيمية واستثمارية محفزة تسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية صناعة الدواء المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، ومن الشركات التابعة، شركة إيبيكو للأدوية برئاسة الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وشركة أكتوبر فارما برئاسة الدكتور أحمد عبدالرؤوف، العضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود توطين الصناعات الدوائية المتطورة وتعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي المصري.

من جانبهم، أكدت الشركات تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية، مشيدين بالجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي وتوفير مناخ داعم للاستثمار والنمو، بما ينعكس إيجابًا على جودة وتوافر الدواء في السوق المصري.

كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في دعم فرص التصنيع المحلي للمستحضرات الدوائية، وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الدوائي، والاستعداد للتحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الدواء، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة للمريض المصري.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها توفير المستحضرات الدوائية الهامة للسوق المصري، واستعراض خطط شركتي إيبيكو وأكتوبر فارما المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي والتوسع في الطاقة الإنتاجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وتعزيز استدامة توافر المستحضرات الدوائية.

ويأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، ودعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتلبية احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية الحيوية محليًا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة، ويؤكد أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة والقطاع الصناعي لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الأمن الدوائي تعزيز الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وايران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

سعر الذهب

5730 جنيهًا ..آخر سعر لعيار 21 في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

استمرارا لدعم الأندية الجماهيرية.. وزير الرياضة يلتقي رئيس نادي الشرقية

محمد قوطة

قوطة يتأهل لنهائي كأس العالم للتجديف الكلاسيك.. ويحقق إنجازا جديدا للرياضة المصرية

رونالدو وفينسيوس

فينيسيوس: لهذا السبب رونالدو هو الأعظم في التاريخ.. لاعب لن يتكرر

بالصور

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عرق السوس؟.. ونصائح مجربة وفعالة لعلاج حرقة المعدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الأزمة ومفتاح حلها.. من يحسم معركة اليورانيوم الإيراني المخصب ؟

صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولودة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد