خلي بالك .. المستندات المطلوبة للتعاقد على عداد المياه

أطلق المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فيديو توعويًا جديدًا يدخل ضمن مظلة حملة «خلي بالك» الإرشادية.

ويأتي هذا الفيديو بهدف تبسيط الإجراءات التجارية، وتسريع وتيرة الحصول على الخدمات، ورفع وعي أصحاب المحال التجارية والمنشآت غير المنزلية بالأوراق الرسمية اللازمة لإتمام التعاقد على عدادات المياه دون معوقات.

وقد حددت الشركة القابضة حزمة الأوراق والمستندات المطلوبة بناءً على نوع النشاط المستهدف، لضمان توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين تجربة العملاء.

أولاً: المستندات المطلوبة لأصحاب المحال والوحدات غير المنزلية

بالنسبة للمنشآت التجارية والمحال والوحدات التي لا تندرج تحت الاستخدام المنزلي، يشترط تقديم الأوراق التالية:

السجل التجاري الخاص بالمنشأة (ساري الصلاحية).

البطاقة الضريبية للنشاط التجاري.

ثانياً: المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة

وبالنسبة لمقار العمل الخاصة بأصحاب المهن الحرة (مثل: عيادات الأطباء، مكاتب المحامين، مكاتب المحاسبين، وغيرها)، يلتزم المتقدم بتقديم:

البطاقة الضريبية كأحد المستندات الأساسية لإتمام التعاقد.

تيسير الإجراءات وشعار المرحلة

وأكدت الشركة القابضة أن استيفاء المواطنين لهذه المستندات بشكل مسبق قبل التوجه لتقديم الطلب، يسهم مباشرة في رفع كفاءة تقديم الخدمة وتسريع الإجراءات الإدارية.

وتندرج هذه الخطوة التوعوية ضمن سلسلة رسائل حملة «خلي بالك» التي تهدف لتعريف المشتركين بحقوقهم وواجباتهم، وتأتي انطلاقاً من رسالة الشركة الدائمة نحو تحقيق: «خدمة أفضل... وحياة أفضل» لجميع المواطنين عبر منصاتها الرسمية.

قطع المياه عن بشتيل البلد وبشتيل لعبة

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن منطقتي "بشتيل البلد" و"بشتيل لعبة" بالكامل، وذلك يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، لمدة 6 ساعات متواصلة.

​وأوضحت الشركة أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

​وأرجعت الشركة سبب هذا الانقطاع إلى تنفيذ أعمال صيانة طارئة وتغيير المحابس بمحطة رفع بشتيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة رفع كفاءة التشغيل بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الشركة توفير سيارات محملة بمياه شرب نقية للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها مجاناً عبر الاتصال بـ الخط الساخن 125.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين ما يكفي للاستهلاك خلال الساعات الست المحددة لحين انتهاء الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.