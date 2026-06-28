نظف واكسب فلوس.. أول ماكينات في مصر للتخلص من الزجاجات البلاستيك

​في خطوة جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتقليل التلوث البيئي، خطت مصر خطوة تكنولوجية رائدة بإعلانها عن تدشين أول 3 ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية.

وتأتي هذه المبادرة تحت شعار "معاً من أجل مستقبل أنظف"، مستهدفة تغيير ثقافة التعامل مع المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة للمواطنين.

​الحي الحكومي.. نقطة الانطلاق نحو الاستدامة

و​وقع الاختيار على الحي الحكومي ليكون أول موقع رسمي لتشغيل هذه المنظومة الذكية المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة ذكية ومستدامة بالكامل، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة إدارة المخلفات وتدويرها.

​كيف تعمل المنظومة؟

و​تعتمد الفكرة على تقديم حوافز مادية مباشرة للمواطنين؛ حيث تشجع الماكينات الجديدة الجميع على إعادة التدوير مقابل الحصول على مكافآت مالية أو عوائد عند إدخال العبوات البلاستيكية أو المعدنية الفارغة في الماكينة.

وتضمن هذه الآلية الرقمية مشاركة مجتمعية واسعة وتساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات.

​أبرز محاور المشروع وأهدافه الاستراتيجية

ويرتكز هذا المشروع القومي على عدة محاور رئيسية:

​دعم الاقتصاد الدائري: يطبق المشروع مبادئ الاقتصاد الدائري في مصر من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الهدر.

​شراكة استراتيجية: يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بيئية ذات جدوى اقتصادية.

​التوسع المستقبلي: هناك خطة طموحة للتوسع في نشر هذه الماكينات لتشمل مختلف المحافظات والتجمعات التجارية الكبرى.

​تطوير منظومة النظافة: يساهم المشروع في تقليل المخلفات البلاستيكية بشكل ملحوظ، ورفع كفاءة تجميعها باستخدام أحدث التقنيات.

ولا يقتصر هذا المشروع على كونة وسيلة للتخلص من الزجاجات الفارغة، بل هو بداية حقيقية لمنظومة بيئية متكاملة تدمج التكنولوجيا بالوعي المجتمعي، لتثبت مصر مجدداً عزمها على السير بخطى ثابتة نحو مستقبل أخضر ومستدام.