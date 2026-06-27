لو مسافر.. مواعيد القطارات اليوم السبت 27 يونيو 2026 بالوجهين البحري والقبلي

يحرص قطاعاً عريضاً من المواطنين، على متابعة مواعيد القيام والوصول للقطارات بشكل يومي لتخطيط رحلاتهم بمرونة، حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جداول تشغيل ومواعيد القطارات على خطوط الوجهين القبلي والبحري، اليوم السبت 27 يونيو 2026، في إطار خطة الهيئة المستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة وتوفير سبل الراحة لجمهور المسافرين.



مواعيد قطارات اليوم

لتلبية رغبات المسافرين وضمان راحة الجميع، وضعت هيئة السكك الحديدية جدولاً متكاملاً لمواعيد قطارات (القاهرة - الإسكندرية) ذهاباً وإياباً، حيث يراعي الجدول الجديد الفروق بين فئات القطارات المختلفة ويضبط زمن التقاطر لتوفير رحلات منتظمة ومريحة، وجاءت تفاصيله كالآتي:



أولاً: مواعيد القطارات بين القاهرة والإسكندرية (الوجه البحري)

1. المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحاً.. وصول 10:30 صباحاً.

قطار 905 (فرنساوي مطور): قيام 09:00 صباحاً.. وصول 11:30 صباحاً (مباشر).

قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً.. وصول 16:30 عصراً.

قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصراً .. وصول 17:30 مساءً (مباشر).

قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً .. وصول 20:35 مساءً.

قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً .. وصول 21:40 مساءً.

قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً .. وصول 21:30 مساءً.

قطار 931 (فرنساوي مطور): قيام 20:15 مساءً .. وصول 23:35 مساءً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحاً.. وصول 10:10 صباحاً.

قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحاً.. وصول 11:15 صباحاً.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحاً.. وصول 12:10 ظهراً.

قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهراً.. وصول 14:50 عصراً.

قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصراً.. وصول 18:05 مساءً.

قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصراً .. وصول 18:15 مساءً.

قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصراً .. وصول 19:25 مساءً.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصراً.. وصول 19:55 مساءً.

قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً .. وصول 21:30 مساءً.

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً.. وصول 22:30 مساءً.



قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحاً.. وصول 13:25 ظهراً.

قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهراً.. وصول 17:10 مساءً.

قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً.. وصول 22:50 مساءً.

2. المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحاً.. وصول 09:35 صباحاً.

قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحاً.. وصول 09:45 صباحاً (مباشر).

قطار 900 (فرنساوي مطور): قيام 08:15 صباحاً.. وصول 11:20 صباحاً.

قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهراً.. وصول 16:20 عصراً.

قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً.. وصول 16:30 عصراً.

قطار 922 (فرنساوي مطور): قيام 15:30 عصراً.. وصول 18:30 مساءً.

قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً.. وصول 21:20 مساءً.

قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً.. وصول 01:15 صباحاً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحاً.. وصول 08:30 صباحاً.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحاً.. وصول 08:30 صباحاً.

قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحاً.. وصول 10:30 صباحاً.

قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحاً.. وصول 12:10 ظهراً.

قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحاً.. وصول 13:55 ظهراً.

قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهراً.. وصول 16:35 عصراً.

قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصراً.. وصول 19:20 مساءً.

قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً.. وصول 21:50 مساءً (يمتد مباشرة إلى أسوان).

قطار 928 (إسباني مطور)

قيام 18:00 مساءً.. وصول 20:50 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحاً.. وصول 09:15 صباحاً.

قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحاً.. وصول 11:45 صباحاً.

قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحاً.. وصول 12:45 ظهراً.

قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً.. وصول 21:00 مساءً.

قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً.. وصول 23:55 مساءً.

تنويهات إضافية لمسافري رحلات الصعيد الممتدة

قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة): يتحرك من القاهرة الساعة 08:40 صباحاً (قادماً من أسوان وفي طريقه للإسكندرية).

قطار 158 (تهوية ديناميكية): يتحرك من الإسكندرية الساعة 10:30 صباحاً متجهاً مباشرة إلى الأقصر.

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يتحرك من الإسكندرية الساعة 19:20 مساءً متجهاً مباشرة إلى أسوان.

ثانياً: مواعيد القطارات بين القاهرة وأسيوط وأسوان (الوجه القبلي)

1. المتجهة من القاهرة إلى أسيوط وأسوان

الرحلات الصباحية والنائية:

قطار 1010 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 00:05.. وصول أسيوط 05:30.

قطار 1902 (إسباني مطور): قيام من القاهرة 00:20.. وصول أسيوط 05:00.

قطار 3006 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 00:50.. وصول أسيوط 05:55.

قطار 934 (VIP): قيام من القاهرة 01:10.. وصول أسيوط 06:15.

قطار 3502 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 01:30.. وصول أسيوط 07:30.

قطار 974 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 05:20.. وصول أسيوط 12:30.

قطار 1006 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 06:00.. وصول أسيوط 11:20.

قطار 936 (VIP): قيام من القاهرة 07:35 (قادماً من طنطا).

قطار 980 (VIP): قيام من القاهرة 08:00.. وصول أسيوط 13:25.. وصول أسوان 22:40.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 08:40.

قطار 142 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 08:50.

قطار 80 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 09:00.. وصول أسيوط 16:30.. وصول أسوان 02:05 صباحاً.

قطار 1004 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 09:3.. وصول أسيوط 14:50.. وصول أسوان 23:10.

قطار 2010 (VIP): قيام من القاهرة 10:00.. وصول أسيوط 15:05.. وصول أسوان 22:55.

قطار 158 (تهوية ديناميكية)

قيام من القاهرة 10:35.

قطار 982 (VIP): قيام من القاهرة 12:00.. وصول أسيوط 17:25.. وصول أسوان 02:25 صباحاً.

رحلات الظهيرة والمساء

قطار 160 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 12:15.

قطار 998 (فرنساوي مطور): قيام من القاهرة 13:00.

قطار 186 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 13:30.

قطار 986 (إسباني مطور): قيام من القاهرة 14:00.

قطار 162 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 14:15.

قطار 992 (فرنساوي مطور): قيام من القاهرة 15:00.

قطار 164 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 15:30.

قطار 1110 (تهوية ديناميكية)

قيام من القاهرة 15:45.

قطار 990 (فرنساوي مطور): قيام من القاهرة 16:00.

قطار 972 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 16:20.

قطار 2006 (ثانية فاخرة): قيام من القاهرة 17:15.

قطار 2012 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 17:30.

قطار 872 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 17:45.

قطار 188 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 18:00.

قطار 1014 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 18:50.

قطار 2030 (تالجو): قيام من القاهرة 19:00.

قطارات النوم والرحلات الليلية المتأخرة

قطار 988 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 19:10.

قطار 1086 (نوم): قيام من الجيزة 19:20.

قطار 86 (نوم): قيام من الجيزة 20:15.

قطار 196 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 19:35.

قطار 976 (VIP): قيام من القاهرة 20:00.

قطار 1012 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 20:20.

قطار 2014 (ثانية فاخرة): قيام من القاهرة 21:00.

قطار 82 (نوم): قيام من الجيزة 21:40.. وصول أسيوط 02:20 صباحاً.

قطار 88 (إسباني مطور): قيام من القاهرة 21:25.. وصول أسيوط 02:50 صباحاً.

قطار 996 (VIP): قيام من القاهرة 22:00.. وصول أسيوط 03:10 صباحاً.

قطار 90 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 22:10.. وصول أسيوط 04:00 صباحاً.

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يعمل (الأحد والخميس)، قيام من القاهرة 22:20.. وصول أسيوط 03:30 صباحاً.

قطار 1092 (نوم + VIP): يعمل (السبت والإثنين والأربعاء)، قيام من القاهرة 22:40.. وصول أسيوط 03:20 صباحاً.

قطار 2008 (VIP): قيام من القاهرة 23:00.. وصول أسيوط 03:40 صباحاً.

قطار 1008 (تهوية ديناميكية): قيام من القاهرة 23:15.. وصول أسيوط 04:25 صباحاً.

قطار 890 (ثالثة مكيفة): قيام من القاهرة 23:30.. وصول أسيوط 04:50 صباحاً.



2. المتجهة من أسوان والصعيد إلى القاهرة

قطارات التالجو والـ VIP والنوم والفاخرة

قطار 2031 (تالجو): قيام من أسوان 19:00.. وصول أسيوط 02:10 صباحاً.. وصول القاهرة 07:05 صباحاً.

قطار 2009 (VIP): قيام من أسوان 18:10.. وصول أسيوط 02:00 صباحاً.. وصول القاهرة 06:40 صباحاً.

قطار 997 (VIP): قيام من أسوان 20:45.. وصول أسيوط 04:40 صباحاً.. وصول القاهرة 09:50 صباحاً.

قطار 981 (VIP): قيام من أسيوط 14:35.. وصول القاهرة 19:40.

قطار 983 (VIP): قيام من أسيوط 16:30.. وصول القاهرة 21:45.

قطار 935 (VIP): قيام من أسيوط 17:15.. وصول القاهرة 22:10 (ويستكمل مسيره للإسكندرية ليصلها 01:05 صباحاً).

قطار 2011 (VIP): قيام من أسيوط 13:00.. وصول القاهرة 18:05.

قطار 83 (نوم): قيام من أسوان 16:20.. وصول أسيوط 00:20 صباحاً.. وصول القاهرة 05:25 صباحاً.

قطار 1091 (نوم + VIP بريميوم): قيام من أسيوط 00:05 صباحاً.. وصول القاهرة 04:50 صباحاً (يعمل أيام: الأحد والثلاثاء والخميس).

قطار 1087 (نوم): قيام من أسوان 20:15.. وصول أسيوط 03:55 صباحاً.. وصول القاهرة 09:10 صباحاً.

قطار 2015 (ثانية فاخرة): قيام من أسوان 16:00.. وصول أسيوط 23:30.. وصول القاهرة 04:25 صباحاً.

قطار 929 (ثانية فاخرة): قيام من أسيوط 16:50.. وصول القاهرة 21:55.

القطارات المكيفة (الدرجة الثالثة والإسباني والفرنساوي)

قطار 1902 (ثالثة مكيفة): قيام من أسوان 17:00.. وصول أسيوط 00:50 صباحاً.

قطار 2013 (ثالثة مكيفة): قيام من أسوان 14:05.. وصول أسيوط 22:20.. وصول القاهرة 03:10 صباحاً.

قطار 81 (ثالثة مكيفة): قيام من أسوان 04:30 صباحاً.. وصول أسيوط 14:20.. وصول القاهرة 22:25.

قطار 2007 (ثالثة مكيفة): قيام من أسوان 10:00 صباحاً.. وصول أسيوط 17:25.. وصول القاهرة 22:35 (ويستمر للإسكندرية ليصلها 01:40 صباحاً).

قطار 3503 (ثالثة مكيفة): وصول محطة القاهرة الساعة 19:10.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): وصول محطة القاهرة الساعة 08:30 صباحاً (ويستمر للإسكندرية ليصلها 12:10 ظهراً).

قطار 871 (ثالثة مكيفة): وصول محطة القاهرة الساعة 09:25 صباحاً.

قطار 989 (إسباني مطور): قيام من أسوان 23:00.. وصول أسيوط 06:40 صباحاً.. وصول القاهرة 11:40 صباحاً.

قطار 972 (إسباني مطور): قيام من أسيوط 00:10 صباحاً.. وصول القاهرة 05:05 صباحاً.

قطار 999 (فرنساوي مطور) قيام من سوهاج 22:15.. وصول أسيوط 23:45.. وصول القاهرة 05:25 صباحاً.

قطارات التهوية الديناميكية (الروسي)

قطار 163: قيام من أسوان 12:30 ظهراً.. وصول أسيوط 21:55.. وصول القاهرة 03:45 صباحاً (ويستمر للإسكندرية ليصلها 07:50 صباحاً).

قطار 1013: قيام من أسوان 12:30 ظهراً.. وصول أسيوط 22:30.. وصول القاهرة 04:00 صباحاً.

قطار 1015: قيام من أسوان 17:30.. وصول أسيوط 01:45 صباحاً.. وصول القاهرة 08:00 صباحاً (ويستمر للإسكندرية ليصلها 11:40 صباحاً).

قطار 187: قيام من أسوان 18:20.. وصول أسيوط 04:50 صباحاً.. وصول القاهرة 10:55 صباحاً.

قطار 91: قيام من أسوان 23:30.. وصول أسيوط 08:45 صباحاً.. وصول القاهرة 14:55.

قطار 1007: قيام من أسيوط 21:10.. وصول القاهرة 02:35 صباحاً.

قطار 165: وصول محطة القاهرة الساعة 13:30 ظهراً.

قطار 973: وصول محطة القاهرة الساعة 09:15 صباحاً.

تنبيهات هامة حول محطات القيام والوقوف بالقرى

القطارات القادمة من الإسكندرية ومحطاتها: قطار 88 (17:50)، قطار 1088 (19:20)، قطار 2008 (20:00)، قطار 1902 (20:10)، قطار 3006 (21:45)، قطار 934 (22:15)، قطار 3008 (05:45)، قطار 158 (07:25)، قطار 164 (12:00)، وقطار 196 (15:40).

محطات قيام من محافظات أخرى: قطار 936 من طنطا (05:40)، قطار 1008 من طنطا (19:50)، وقطار 186 من بورسعيد (08:30).

ملاحظات الوقوف بالقرى: قطار 90 يقف بمحطتي الشراونة (10:46) والمحاميد (11:07)، وقطار 974 يقف بمحطات الميمون (07:17)، وأشمنت (07:24)، ودمايرس (09:53).



ثالثاً: قنوات حجز التذاكر الرسمية المتاحة

تيسيراً على المواطنين، يمكن حجز التذاكر مسبقاً عبر عدة طرق رسمية معتمدة:

شبابيك التذاكر المتواجدة بالمحطات الرئيسية والفرعية.

الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة السكك الحديدية وتطبيق "حجز قطارات مصر".

مكاتب المدينة الموزعة بالنوادي، النقابات، الجامعات، ومحطات المترو.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة داخل المحطات.

وكلاء البيع المعتمدون: (فوري، أمان، ضامن، خدماتي، أوباي، طلقة، كاش كول، وماجيك باي).

خدمة الحجز الصوتي عبر الرقم 1661 للمحمول أو 09000661 للخط الأرضي.