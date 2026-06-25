خروج قطار منوف عن القضبان خلال مسار التخزين بمحطة بنها

خرج قطار منوف رقم 615 عن القضبان خلال عملية الرجوع إلى مسار التخزين بمحطة بنها، وذلك أثناء توجهه إلى سكة التخزين، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



وأكد مصدر أن القطار كان خاليًا من الركاب وقت الحادث، حيث كان في طريقه إلى سكة التخزين عند وقوع الخروج عن القضبان، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة بدأت على الفور أعمال رفع العربة وإعادة القطار إلى مساره الطبيعي.

وأضاف أن حركة العمل جارية للتعامل مع الموقف بشكل فوري، فيما تواصل الجهات المعنية فحص أسباب خروج القطار عن القضبان واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأوضح المصدر أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي دون تأثر بالحادث، مؤكدًا عدم وجود أي تعطيل في حركة التشغيل.