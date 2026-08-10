رمضان عبدالمعز يحذر من أخطر ما يفسد الإيمان: كفيلة بإدخال صاحبها النار

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أن من أهم صفات المتقين ضبط اللسان والابتعاد عن آفاته، مشددًا على أن اللسان قد يكون سببًا في هلاك الإنسان إذا لم يُحسن استخدامه.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الاثنين، أن الثقافة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة تؤكد خطورة اللسان، حيث إن آفة واحدة منه كفيلة بأن تُدخل صاحبها النار، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الله كذابًا».

الشيخ رمضان عبدالمعز: أخطر جرائم اللسان شهادة الزور

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن من أخطر جرائم اللسان كذلك شهادة الزور، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ حين سُئل عن أكبر الكبائر ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم شدد مرارًا على قول الزور وشهادة الزور حتى تعجب الصحابة من تكراره، لما فيهما من ظلم عظيم.

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز أن الغيبة أيضًا من الآفات الخطيرة التي قد تقود صاحبها إلى النار، مؤكدًا أن من صفات المتقين كظم الغيظ، والإنفاق في السراء والضراء، والعفو عن الناس، إلى جانب ضبط اللسان.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن خطورة اللسان تظهر في حديث النبي ﷺ: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»، موضحًا أن استقامة الإنسان تبدأ من ضبط لسانه، لأنه المتحكم في سلوك الجوارح كلها.

ونبه الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن الجوارح تخاطب اللسان كل يوم قائلة: «اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا»، في إشارة إلى أن صلاح الإنسان أو فساده يبدأ بكلمة.