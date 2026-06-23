الهيئة القومية لسكك حديد مصر تواصل تطوير خدمة قطارات النوم للارتقاء بمنظومة السفر الفندقي

في إطار جهود وزارة النقل لتحديث منظومة النقل السككي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري في كافة القطاعات ، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير خدمات السفر بمختلف انواعها ومن بينها خدمة قطارات النوم، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتعزيز مستويات الراحة والرفاهية، وتقديم تجربة سفر فندقية ومتكاملة تعكس حجم التطوير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.



وتعد خدمة قطارات النوم إحدى أبرز وسائل السفر إلى محافظات جنوب الصعيد، حيث تعمل يوميًا بين القاهرة وأسوان والعكس، لتوفر للركاب وسيلة سفر تجمع بين الراحة والأمان وتوفير الوقت والتكلفة إذ تتيح السفر خلال ساعات الليل والوصول إلى الوجهة المقررة صباحًا ، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمواطنين والسائحين على حد سواء.

وتتوفر الخدمة في مستويين هما درجة “إيليت” والدرجة العادية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات الركاب، حيث تضم الكبائن سريرين مجهزين لتوفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية، بالإضافة إلى تقديم وجبة عشاء ساخنة ووجبة إفطار خفيفة ضمن قيمة التذكرة، بما يضمن للراكب رحلة مريحة ومتكاملة.

وقد تم إسناد تشغيل خدمة قطارات النوم للشركة المصرية للتغذية والخدمات ( ابيلا مصر ) احدي الشركات الوطنية المتخصصة فى مجال إدارة وتشغيل الخدمات الفندقية والسياحية ، مع اتاحة العديد من الطرق ووسائل حجز التذاكر رقميا من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق المخصصين للحجز، بالإضافة إلى إمكانية الحجز من خلال شبابيك قطارات النوم بمحطات السكك الحديدية الرئيسية لسهولة الحصول على الخدمة وبما يضمن توفير تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والراحة.

وفي إطار حرص الهيئة علي تنفيذ خطة تطوير الأسطول الحالي من عربات النوم ، فقد انتهت من تطوير عدد (25) عربة نوم ونادٍ من إجمالي (65) عربة مخطط تطويرها، وذلك بالتعاون مع شركة كولواي الاسبانية وباستخدام مكونات محلية داخل مصنع الشركة في مصر بمنطقة كوم أبو راضي، بما يسهم في رفع كفاءة العربات، وإطالة عمرها التشغيلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مع تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية ونقل الخبرات الفنية الحديثة.

واستمرارًا لجهود التطوير وتوفير خدمات السفر الفندقية فقد تعاقدت الهيئة مع شركة تالجو الإسبانية على توريد عدد (7) قطارات نوم جديدة فاخرة، كما تم توقيع عقد مع شركة أرسينالي الإيطالية لتأهيل وتوريد وتشغيل قطار نوم سياحي فاخر، في خطوة تستهدف تقديم تجربة سفر سياحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية ، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة السكك الحديدية كوسيلة نقل حديثة ومتطورة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لمنظومة نقل الركاب، من خلال تحديث الوحدات المتحركة، والارتقاء بمستوى الخدمات واعمال الصيانة والدعم الفني ، وتعزيز الشراكات مع كبري الشركات العالمية ، بما يسهم في تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة وتنافسية تعزز مكانة السكك الحديدية كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل الحديثة، وحركة السياحة والتنمية في مصر. كل السنة