قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تواصل تطوير خدمة قطارات النوم للارتقاء بمنظومة السفر الفندقي

قطارات النوم
قطارات النوم
حسام الفقي

في إطار جهود وزارة النقل لتحديث منظومة النقل السككي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري في كافة القطاعات ، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير خدمات السفر بمختلف انواعها ومن بينها خدمة قطارات النوم، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتعزيز مستويات الراحة والرفاهية، وتقديم تجربة سفر فندقية ومتكاملة تعكس حجم التطوير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.


وتعد خدمة قطارات النوم إحدى أبرز وسائل السفر إلى محافظات جنوب الصعيد، حيث تعمل يوميًا بين القاهرة وأسوان والعكس، لتوفر للركاب وسيلة سفر تجمع بين الراحة والأمان وتوفير الوقت والتكلفة إذ تتيح السفر خلال ساعات الليل والوصول إلى الوجهة المقررة  صباحًا ، ما يجعلها خيارًا مفضلًا للمواطنين والسائحين على حد سواء.
وتتوفر الخدمة في مستويين هما درجة “إيليت” والدرجة العادية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات الركاب، حيث تضم الكبائن سريرين مجهزين لتوفير أعلى مستويات الراحة والخصوصية، بالإضافة إلى تقديم وجبة عشاء ساخنة ووجبة إفطار خفيفة ضمن قيمة التذكرة، بما يضمن للراكب رحلة مريحة ومتكاملة.
وقد تم إسناد تشغيل خدمة قطارات النوم للشركة المصرية للتغذية والخدمات ( ابيلا مصر ) احدي الشركات الوطنية المتخصصة فى مجال إدارة وتشغيل الخدمات الفندقية والسياحية ، مع اتاحة العديد من الطرق ووسائل حجز التذاكر  رقميا من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق المخصصين للحجز، بالإضافة إلى إمكانية الحجز من خلال شبابيك قطارات النوم بمحطات السكك الحديدية الرئيسية لسهولة الحصول على الخدمة وبما يضمن توفير تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الجودة والراحة.
وفي إطار حرص الهيئة علي تنفيذ خطة تطوير الأسطول الحالي من عربات النوم ، فقد انتهت من تطوير عدد (25) عربة نوم ونادٍ من إجمالي (65) عربة مخطط تطويرها، وذلك بالتعاون مع شركة كولواي الاسبانية  وباستخدام مكونات محلية داخل مصنع الشركة في مصر بمنطقة كوم أبو راضي، بما يسهم في رفع كفاءة العربات، وإطالة عمرها التشغيلي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، مع تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية ونقل الخبرات الفنية الحديثة.
واستمرارًا لجهود التطوير وتوفير خدمات السفر الفندقية فقد تعاقدت الهيئة مع شركة تالجو الإسبانية على توريد عدد (7) قطارات نوم جديدة فاخرة، كما تم توقيع عقد مع شركة أرسينالي الإيطالية لتأهيل وتوريد وتشغيل قطار نوم سياحي فاخر، في خطوة تستهدف تقديم تجربة سفر سياحية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية ، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز مكانة السكك الحديدية كوسيلة نقل حديثة ومتطورة.
وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لمنظومة نقل الركاب، من خلال تحديث الوحدات المتحركة، والارتقاء بمستوى الخدمات واعمال الصيانة والدعم الفني ، وتعزيز الشراكات مع كبري الشركات العالمية ، بما يسهم في تقديم تجربة سفر آمنة ومريحة وتنافسية تعزز مكانة السكك الحديدية كإحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل الحديثة، وحركة السياحة والتنمية في مصر. كل السنة

وزارة النقل النقل السككي الهيئة القومية لسكك حديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

انطلاق أعمال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين بالمغرب

انطلاق أعمال المنتدى العربي الثالث للقادة البريديين بالمغرب

الصندوق الكويتي للتنمية

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية قرض بـ 3.9 مليون دينار مع حكومة جرينادا

تحركات دبلوماسية ايرانية

تحركات دبلوماسية إيرانية متزامنة في باكستان وعمان لدعم مسار المفاوضات الإقليمية

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

المزيد