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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في قبضة الأبطال.. الجيش يضبط 100 ألف متسلل ومحاولات تهريب بـ40 مليار جنيه

الجيش يضبط 100 ألف متسلل
الجيش يضبط 100 ألف متسلل
محمد إبراهيم

تواصل قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة بتأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بالإعتماد على منظومة تأمين متكاملة ترتكز على الفرد المقاتل المحترف ومدعومة بأحدث نظم التسليح والمعدات وأجهزة الكشف والمراقبة المتطورة ووسائل الإتصال عالية الكفاءة إلى جانب مركبات الدفع الرباعى ولانشات المرور الساحلى القريب وأجهزة الفحص بإستخدام الإكس رى والكلاب الحربية المدربة على إكتشاف كافة المهربات .

 ضبط 33 واقعة فى مجال الأسلحة والذخائر

وأسفرت الجهود خلال الفترة الماضية عن ضبط 33 واقعة فى مجال الأسلحة والذخائر، حيث تم ضبط 96 قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكمية من الذخائر تقدر بعدد 3600 ذخائر مختلفة الأنواع .

وفى مجال المواد المخدرة تم ضبط 79 واقعة ضبط والتى أسفرت عن ضبط حوالى 351 طن من المواد المخدرة مختلفة الأنواع ، وحوالى 750 ألف  قرص مخدر مختلف الأنواع و 5 طن من الهيدرو المطحون ، كما تم ضبط وتدمير عدد من مزارع المواد المخدرة .

وفى مجال ضبط البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية تم ضبط 168 واقعة وضبط ما يقرب من 50 طنا من المواد البترولية، ومايزيد عن 500 ألف قاروصة سجائر بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة غير خالصة الرسوم الجمركية تقدر قيمتها  بمليار جنيه .

 ضبط 58 واقعة تنقيب عن الذهب

وفى مجال التنقيب العشوائى عن خام الذهب تم ضبط 58 واقعة ، وضبط 20 جهاز كشف عن المعادن ، 200 هيلتى ، 118ماكينة كهرباء وحوالى 86 طن أحجار مخلوطة بخام الذهب.

وفى مجال ضبط العربات تم ضبط 500 عربة مختلفة الأنواع ، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط وإحباط  115 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية وضبط 99886 من جنسيات مختلفة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وقدرت إجمالى القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 40 مليار جنيه ، هذا وقد تم إحالة وقائع الضبط  إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تأتى تلك النجاحات تتويجا للجهود المكثفة التى تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الإتجاهات الإستراتيجية .

كما يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الإستقرار وحماية الوطن ضد كافة التهديدات وصون مكتسباته.

قبضة الأبطال الجيش يضبط 100 ألف متسلل الأفرع الرئيسية كافة الاتجاهات الإستراتيجية منظومة تأمين متكاملة

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