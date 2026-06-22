القوات المسلحة تكشف عن أكبر ضربة ضد عناصر التنقيب العشوائي عن الذهب والثروات التعدينية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

قامت القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية ضد عدد من البؤر الإجرامية التى تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة منها (الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح - التنقيب غير المشروع عن الذهب - الهجرة غير الشرعية) وبما يمثل تهديدا مباشرًا للأمن القومي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الإقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود التنمية المستدامة.

وقد أسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة من بينهم 87 فرد مصري و 136 فرد أجنبي و 14 عربة أنواع وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية بالإضافة إلى ضبط عدد من العناصر المتسللة والتي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات للجهات القضائية المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفق المواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.

وبالتزامن مع بدء الحملة أقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم مع مراعاة كافة إحتياجاتهم الإنسانية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار .

وإذ تؤكد الدولة المصرية على إحتفاظها بكافة الخيارات المتاحة للتعامل مع كافة التهديدات كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل كافة الظروف.

يأتي ذلك في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الإقتصادية للوطن .