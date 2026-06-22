لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

القوات المسلحة:

تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع وزراة الداخلية بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

الحملة استهدفت بؤر وعناصر إجرامية تمارس أنشطة غير مشروعة

الأنشطة هي الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح والتنقيب غير المشروع عن الذهب والهجرة غير الشرعية

المداهمات أسفرت عن ضبط 87 مصريا و136 أجنبيا و 14 عربة أنواع

ضبط كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة

ضبط عدد من العناصر المتسللة والتي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة

إحالة الأشخاص والمضبوطات للجهات القضائية المختصة

قامت القوات المسلحة- بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية- بتنفيذ حملة مكبرة بقطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، ضد عدد من البؤر الإجرامية التي تستغلها التنظيمات والشبكات الإجرامية لممارسة أنشطة غير مشروعة، منها (الاتجار بالمواد المخدرة والسلاح - التنقيب غير المشروع عن الذهب - الهجرة غير الشرعية)، وبما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي، فضلا عن تأثيراتها السلبية على الاستقرار الاقتصادي، ومناخ الاستثمار، وجهود التنمية المستدامة.

وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين في تلك الأنشطة غير المشروعة من بينهم 87 فردا مصريا، و136 فردا أجنبيا، و 14 عربة (أنواع)، وأجهزة اتصال لا سلكية، ومبالغ مالية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومصادرة أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة المستخدمة في عمليات التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.

كما تم ضبط عدد من العناصر المتسللة والتي لا تحمل مستندات إقامة رسمية بالدولة، وتم إحالة الأشخاص والمضبوطات للجهات القضائية المختصة؛ لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفق المواثيق الدولية ومعايير القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت القوات المسلحة، أنه وبالتزامن مع بدء الحملة؛ أقدم عدد من المتسللين بطرق غير شرعية إلى الأراضي المصرية على تسليم أنفسهم للنقاط والتمركزات الأمنية، حيث تم ترحيلهم إلى بلادهم، مع مراعاة كل احتياجاتهم الإنسانية.

وتواصل قوات إنفاذ القانون، مهامها الميدانية المكثفة؛ لتطهير البؤر الإجرامية، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وتؤكد الدولة المصرية، على احتفاظها بكل الخيارات المتاحة للتعامل مع كل التهديدات، كما أنها تمتلك القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل الظروف كافة.

يأتي ذلك في إطار المهام التي تقوم بها القوات المسلحة لحماية الأمن القوميكافة والحفاظ على المقدرات والمكتسبات الاقتصادية للوطن.