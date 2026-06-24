تجربة طوارئ ناجحة في مطار القاهرة لمحاكاة تعطل القطار الآلي بين الصالات

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي، تجربة طوارئ جزئية تضمنت محاكاة لإخلاء الناقل الآلي نتيجة عطل فني مفاجئ، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني وتعليمات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية برفع كفاءة التدريب في مختلف التخصصات، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة بأعلى درجات الجاهزية.

وتضمن سيناريو التجربة تلقي مركز العمليات الرئيسي بلاغًا من غرفة التحكم بالناقل الآلي يفيد بحدوث عطل فني في منظومة التغذية الكهربائية، ما أدى إلى توقف القطار بالكامل على بعد 50 مترًا من محطة "إيرمول" باتجاه مبنى الركاب رقم (1)، مع تقدير زمن الإصلاح بنحو سبع ساعات.

بلغ عدد الركاب على متن القطار 22 راكبًا خلال التجربة ، ووفق سيناريو التجربة تم قطع التيار الكهربائي مما أدي الى توقف نظام الإذاعة الداخلية وتعطل أجهزة التهوية، وتم محاكاة حالة من الارتباك بين الركاب، إضافة إلى محاكاة حالتي اختناق.

وعلى الفور تم تفعيل خطة الطوارئ وإخطار جميع الجهات المعنية، حيث تم الدفع بفرق الصيانة لفتح أبواب القطار، بالتزامن مع وصول عناصر الحماية المدنية والشرطة وإدارة الطوارئ والأزمات، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث.

كما تولت فرق الدفاع المدني والإسعاف والسلامة والصحة المهنية تنفيذ عملية إخلاء الركاب وتوجيههم إلى مبنى الركاب رقم (1)، مع التعامل الفوري مع حالتي محاكاة الاختناق ونقلهما لتلقي الرعاية اللازمة، بينما قامت الجهات الأمنية بمرافقة ركاب الترانزيت لاستكمال إجراءات سفرهم بسهولة ودون معوقات.

وعقب الانتهاء من عملية الإخلاء بنجاح، تمكن مهندسو الناقل الآلي من إصلاح العطل الفني، وتمت مراجعة جميع إجراءات السلامة والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل قبل إعادة الحركة إلى طبيعتها.

وقد نُفذت التجربة تحت إشراف إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات، وبالتنسيق الكامل مع قطاعات العلاقات العامة والإعلام، والأمن، والهندسي، والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الشرطة والحماية المدنية والجمارك والحجر الصحي وكافة الجهات العاملة بالمطار.

وتأتي هذه التجربة في إطار الالتزام بتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني بضرورة تنفيذ تجارب الطوارئ بشكل دوري لقياس مستوى الجاهزية والاستعداد لدى العاملين، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمن داخل المطارات.

وأكد المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن تنفيذ هذه التجارب الدورية يعكس حرص الشركة على رفع كفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ والتأكد من جاهزية جميع الجهات العاملة بالمطار للتعامل الفوري والفعال مع مختلف السيناريوهات المحتملة، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ برامج التدريب والتجارب العملية وفق أفضل المعايير الدولية، بما يدعم مستويات السلامة والأمن ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.