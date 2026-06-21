الأحد 21 يونيو 2026.. مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد 21 يونيو 2026، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) في الاتجاهين، وتشمل القائمة كافة أنواع الرحلات، بدءاً من القطارات الفاخرة (تالجو وVIP)، وصولاً إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية) والدرجة الثالثة المكيفة.

مواعيد قطارات اليوم

لتلبية رغبات المسافرين وضمان راحة الجميع، وضعت هيئة السكك الحديدية جدولاً متكاملاً لمواعيد قطارات (القاهرة - الإسكندرية) ذهاباً وإياباً، حيث يراعي الجدول الجديد الفروق بين فئات القطارات المختلفة ويضبط زمن التقاطر لتوفير رحلات منتظمة ومريحة، وجاءت تفاصيله كالآتي:

أولاً: مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2025 (تالجو): قيام 08:00 صباحاً - وصول 10:30 صباحاً.

قطار 905 (فرنساوى مطور): قيام 09:00 صباحاً - وصول 11:30 صباحاً (مباشر).

قطار 917 (VIP): قيام 15:00 عصراً - وصول 17:30 مساءً (مباشر).

قطار 2023 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:30 عصراً.

قطار 2027 (تالجو): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 921 (VIP): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:35 مساءً.

قطار 925 (VIP): قيام 18:15 مساءً - وصول 21:40 مساءً.

قطار 931 (فرنساوى مطور): قيام 20:15 مساءً - وصول 23:35 مساءً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 901 (إسباني مطور): قيام 08:10 صباحاً - وصول 11:15 صباحاً.

قطار 1109 (ثالثة مكيفة): قيام 08:35 صباحاً - وصول 12:10 ظهراً.

قطار 913 (إسباني مطور): قيام 12:00 ظهراً - وصول 14:50 عصراً.

قطار 919 (إسباني مطور): قيام 14:25 عصراً - وصول 18:05 مساءً.

قطار 915 (إسباني مطور): قيام 15:10 عصراً - وصول 18:15 مساءً.

قطار 923 (إسباني مطور): قيام 16:00 عصراً - وصول 19:25 مساءً.

قطار 3023 (ثالثة مكيفة): قيام 17:00 عصراً - وصول 19:55 مساءً.

قطار 927 (إسباني مطور): قيام 19:00 مساءً - وصول 21:30 مساءً.

قطار 1130 (ثالثة مكيفة): قيام 19:30 مساءً - وصول 22:30 مساءً.

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 1205 (ثالثة مكيفة): قيام 06:45 صباحاً - وصول 10:10 صباحاً.

قطار 1211 (تهوية ديناميكية): قيام 10:10 صباحاً - وصول 13:25 ظهراً.

قطار 1203 (تحيا مصر): قيام 13:25 ظهراً - وصول 17:10 مساءً.

قطار 157 (تهوية ديناميكية): قيام 19:40 مساءً - وصول 22:50 مساءً.

ثانياً: مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة

قطارات تالجو والـ VIP والفرنسي (الفاخرة)

قطار 2022 (تالجو): قيام 07:00 صباحاً - وصول 09:35 صباحاً.

قطار 906 (VIP): قيام 07:15 صباحاً - وصول 09:45 صباحاً (مباشر).

قطار 900 (فرنساوى مطور): قيام 08:15 صباحاً - وصول 11:20 صباحاً.

قطار 2024 (تالجو): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:30 عصراً.

قطار 914 (VIP): قيام 13:00 ظهراً - وصول 16:20 عصراً.

قطار 2026 (تالجو): قيام 18:50 مساءً - وصول 21:20 مساءً.

قطار 922 (فرنساوى مطور): قيام 15:30 عصراً - وصول 18:30 مساءً.

قطار 934 (VIP): قيام 22:15 مساءً - وصول 01:15 صباحاً.

قطارات الإسباني المطور والثالثة المكيفة

قطار 584 (ثالثة مكيفة): قيام 05:15 صباحاً - وصول 08:30 صباحاً.

قطار 3008 (ثالثة مكيفة): قيام 05:45 صباحاً - وصول 08:30 صباحاً.

قطار 904 (إسباني مطور): قيام 08:00 صباحاً - وصول 10:30 صباحاً.

قطار 3024 (ثالثة مكيفة): قيام 09:15 صباحاً - وصول 12:10 ظهراً.

قطار 912 (إسباني مطور): قيام 11:00 صباحاً - وصول 13:55 ظهراً.

قطار 916 (إسباني مطور): قيام 14:00 ظهراً - وصول 16:35 عصراً.

قطار 928 (إسباني مطور): قيام 18:00 مساءً - وصول 20:50 مساءً.

قطار 572 (ثالثة مكيفة): قيام 16:10 عصراً - وصول 19:20 مساءً.

قطار 88 (إسباني مطور): قيام 17:50 مساءً - وصول 21:50 مساءً (يمتد لأسوان).

قطارات تحيا مصر والتهوية الديناميكية

قطار 8 (تهوية ديناميكية): قيام 05:10 صباحاً - وصول 09:15 صباحاً.

قطار 802 (تحيا مصر): قيام 07:45 صباحاً - وصول 11:45 صباحاً.

قطار 1212 (تهوية ديناميكية): قيام 09:25 صباحاً - وصول 12:45 ظهراً.

قطار 894 (تحيا مصر): قيام 17:00 مساءً - وصول 21:00 مساءً.

قطار 128 (تهوية ديناميكية): قيام 20:45 مساءً - وصول 23:55 مساءً.

تنويهات إضافية لمسافري الصعيد

قطار 1089 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من القاهرة 08:40 صباحاً (قادم من أسوان للوصول للإسكندرية).

قطار 1088 (نوم + ثانية فاخرة): يقوم من الإسكندرية 19:20 مساءً (متجهاً لأسوان).

قطار 158 (تهوية ديناميكية): يقوم من الإسكندرية 10:30 صباحاً متجهاً للأقصر.