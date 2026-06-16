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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير النقل: ندرس إصدار تذكرة موحدة لمدة 24 ساعة لمترو الأنفاق والقطار السريع

الدكتور محمد الوحش
الدكتور محمد الوحش
ماجدة بدوى

التقى الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، الفريق كامل الوزير، وزير النقل  في مكتبه  بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة صباح اليوم،وذلك قبل  مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع في الجلسة العامة .
حيث دارت مناقشات موسعة حول مستقبل النقل الذكي في مصر ودوره في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين .

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين  أن الحديث تطرق إلى تساؤلات المواطنين بشأن قيمة تذكرة القطار السريع مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الذكي، في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

وفي هذا الصدد أشار  الفريق كامل الوزير أن تجربة أجريت مع أحد مقدمي برامج التوك شو لقياس المدة الزمنية المستغرقة حال استخدام النقل الذكي أو المواصلات العادية  للوصول إلى شرق القاهرة، وتبين  أن القطار السريع هو الأفضل سواء من حيث الوقت أو التكلفة عن استخدام وسائل المواصلات العادية مثل السيارة الملاكي و"أوبر" والأتوبيس والميكروباص.

وأشار الدكتور محمد الوحش إلى أن الفريق كامل الوزير تحدث عن   نجاح القطار السريع في نقل نحو 9 آلاف مشجع إلى منطقة الفان  زون "fan zone" بالعاصمة الإدارية الجديدة للاستمتاع بمشاهدة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم أمس الاثنين.

وأوضح الدكتور محمد الوحش أن وزير النقل يتوقع زيادة أعداد ركاب القطار السريع في المرحلة المقبلة، خاصة مع إذاعة مباريات كرة القدم في كأس العالم، كما وعد وزير النقل بتوفير وسائل مواصلات تبادلية لفك الازدحام وخفض التكلفة.

وشدد وكيل مجلس النواب على أن اللقاء  مع وزير النقل الفريق كامل الوزير تضمن الحديث عن أهمية القطار السريع، لاسيما وأنه ليس وسيلة لنقل الركاب فقط، بل لنقل البضائع أيضاً، مما يعظم الفائدة والجدوى الاقتصادية.

 تذكرة سفر صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة

واقترح الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، خلال اللقاء مع وزير النقل، الاستفادة من التجربة اللندنية التي تتيح تذكرة سفر صالحة للاستخدام لمدة 24 ساعة، يمكن من خلالها للمستخدم الانتقال بين أكثر من محطة ومكان، مما يوفر كثيراً من الوقت ويخفف العبء المادي. 

وقال: إن وزير النقل كشف عن إجراء دراسة حالياً لإصدار هذه التذكرة، التي ستتيح لصاحبها ركوب مترو الأنفاق والقطار السريع وكل وسائل النقل الذكي بتكلفة أقل من شراء عدة تذاكر يومياً للانتقال من مكان لآخر.

الفريق كامل الوزير الدكتور محمد الوحش مجلس النواب

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