مواعيد قطارات القاهرة - أسوان 2026.. تعرف على جدول الرحلات اليوم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول تشغيل قطارات الوجه القبلي لعام 2026، والذي يضم عشرات الرحلات اليومية التي تربط القاهرة والجيزة بمحافظات الصعيد حتى أسوان، مرورًا بالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر. ويشمل الجدول مجموعة متنوعة من القطارات، بينها التالجو، وقطارات VIP، والإسباني والفرنساوي المطور، والقطارات الروسية المكيفة، بالإضافة إلى قطارات النوم، بما يتيح للمسافرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف الاحتياجات.

رحلات القاهرة إلى أسوان ومحافظات الصعيد

تنطلق القطارات من محطة القاهرة في مواعيد متفرقة على مدار اليوم، بداية من الساعات الأولى بعد منتصف الليل وحتى أواخر المساء، لتخدم مختلف مدن الوجه القبلي. وتتوزع الرحلات بين القطارات السريعة والفاخرة والاقتصادية، مع توقفها في عدد من المحطات الرئيسية، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين في اختيار موعد السفر ونوع الخدمة.

كما تتضمن خطة التشغيل رحلات مسائية وليلية، إلى جانب قطارات النوم المخصصة للمسافات الطويلة، بما يضمن توفير تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين المتجهين إلى جنوب مصر.

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة

وفي الاتجاه المقابل، تواصل الهيئة تشغيل رحلات يومية من أسوان إلى القاهرة عبر مجموعة متنوعة من القطارات، تشمل التالجو، وقطارات VIP، والقطارات المكيفة، والروسية، وقطارات النوم، مع المرور بالمحطات الرئيسية بمحافظات الصعيد حتى الوصول إلى العاصمة.

ويمنح هذا التنوع الركاب أكثر من بديل يومي، سواء للراغبين في السفر نهارًا أو ليلًا، مع اختلاف درجات الخدمة لتناسب جميع الفئات.

تنبيهات قبل السفر

وأهابت الهيئة بالمسافرين ضرورة التأكد من محطة قيام القطار قبل موعد التحرك، إذ إن بعض الرحلات يبدأ تشغيلها من محافظات أخرى مثل الإسكندرية أو طنطا أو بورسعيد، ثم تمر بمحطتي القاهرة أو الجيزة قبل استكمال رحلتها إلى الوجه القبلي.

كما أوضحت أن بعض القطارات تتوقف بمحطات إضافية داخل المراكز والقرى، لذلك يُفضل مراجعة جدول الوقوف الخاص بكل رحلة لتحديد محطة النزول أو الصعود بدقة.

وسائل حجز تذاكر القطارات

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكثر من وسيلة لحجز التذاكر، تيسيرًا على الركاب وتجنبًا للزحام داخل المحطات، وتشمل:

الحجز من شبابيك التذاكر بالمحطات.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو تطبيق "حجز قطارات مصر".

مكاتب الحجز الموجودة بالأندية والنقابات والجامعات وبعض محطات مترو الأنفاق.

ماكينات الحجز الذاتي (TVM) المتوفرة بعدد من المحطات.

وكلاء البيع المعتمدون، ومن بينهم: فوري، أمان، ضامن، خدماتي، أوباي، طلقة، كاش كول، وماجيك باي.

خدمة الحجز الهاتفي من خلال الرقم 1661 للمحمول أو 09000661 للخطوط الأرضية.

وأكدت الهيئة أهمية الاعتماد على وسائل الحجز الرسمية لضمان الحصول على التذكرة بسهولة، مع إمكانية الحجز المسبق لمعظم الرحلات اليومية على خطوط الوجه القبلي.