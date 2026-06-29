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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإدارية العليا تؤيد معاقبة معلم ضرب طالبا بـ«خرطوم كهرباء»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد مجازاة معلم بأحد المعاهد الأزهرية بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، بعد ثبوت اعتدائه على أحد الطلاب باستخدام خرطوم كهرباء، إلى جانب تكليف أحد التلاميذ بجمع مبالغ مالية من زملائه الذين لم يحصلوا على الدرجة النهائية في الامتحان الشهري.

كشفت أوراق الدعوى أن المعلم اعترف باستخدام خرطوم كهرباء في معاقبة الطلاب بدعوى تقويم سلوكهم وتحفيزهم على التفوق، كما أقر بتنظيم جمع مبالغ مالية من الطلاب بزعم تخصيصها لأنشطة الفصل، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا السلوك مخالفًا للوائح والتعليمات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

أكدت المحكمة أن التحقيقات وأقوال الشهود جاءت متطابقة مع اعتراف المعلم، بما يثبت ارتكابه للمخالفتين، مشددة على أن العنف ضد الطلاب أو تحصيل أموال منهم خارج الأطر القانونية يمثل مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد الجزاء التأديبي، مؤكدة أن حماية الطلاب والحفاظ على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية يأتيان في مقدمة الأولويات، وأن أي تجاوز في حق الطلاب أو مخالفة للوائح يستوجب المساءلة القانونية.

المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة معلم ضرب طالب معلم ضرب طالب

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