تعيين المهندس خالد عابدين رئيسا لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء



أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القايضة لكهرباء مصر ، قرارا بتعين المهندس خالد عابدين قائماً باعمال رئيس شركة المحطات المائية لانتاج الكهرباء خلفًا للمهندس هشام كمال.

ويشغل المهندس خالد عابدين رئيس قطاعات الشؤون الفنية بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء والمشرف على قطاعات الإنتاج.

وتشهد شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية حركة تغييرات خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ناقشت الاسبوع الماضي مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027 .

وخلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية والمستهدفات التشغيلية للعام المالي الجديد والتي ترتكز على استمرار تشغيل المحطات المائية بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة .

كما تناول العرض مؤشرات الأداء الفني والمالي المستهدفة وخطط الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للوحدات المائية إلى جانب برامج تطوير الأصول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الأداء بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة دورها الحيوي في دعم منظومة الطاقة الكهربائية المصرية.

كما أكد المهندس جابر الدسوقي- أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الفنية مشيدًا بالجهود التي تبذلها شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء في تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية والحفاظ على استدامة تشغيل المحطات المائية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر .

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بنود الموازنة التخطيطية ومستهدفات الأداء للعام المالي 2026/2027، حيث تم استعراض المؤشرات والخطط التنفيذية المقترحة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الموازنة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الكهرباء والطاقة وتحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة .